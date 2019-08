El PSG rebutja l'última oferta del Barça per Neymar

El Paris Saint Germain va rebutjar durant la nit de dimecres l'última oferta del FC Barcelona per Neymar Jr, almenys així ho afirma la premsa francesa, concretament, RCM Sport.









El mitjà francès va afirmar que una font anònima i propera al PSG va explicar que l'acord no va ser possible ja que el Barcelona sap des del principi les exigències de l'entitat parisenca i totes les ofertes que han presentat es troben "molt lluny" dels interessos del conjunt francès.





El FC Barcelona tan sols tindria una opció de fitxar Neymar i és la d'abonar un pagament íntegre d'una quantitat que es mouria entre els 170 i els 220 milions d'euros. Segons l'emissora RMC, l'intercanvi de jugadors no és una opció i el PSG tan sols contempla la venda per diners i en un sol pagament abans del dia 2 de setembre, per la qual cosa sembla molt complicat que Neymar pugui vestir l'elàstica blaugrana.





En cas que es dugui a terme el traspàs, el Paris Saint Germain ja té els noms dels possibles substituts del brasiler, i és que els parisencs intentarien reforçar les seves parcel·les ofensives amb els diners de Neymar. Eriksen, Dybala o Icardi podrien recalar al PSG.