El Barça intenta 'in extremis' negociar la compra de Neymar

Eric Abidal, secretari tècnic del FC Barcelona, Javier Bordas, membre de la comissió esportiva, i André Cury, íntim de Neymar, volen aquest dimarts fins a París per intentar desbloquejar la compra de Neymar.





A pocs dies que acabi el mercat de fitxatges --es tanca el proper 2 de setembre--, el Barça vol presentar una nova oferta al PSG per fer-se amb el crac carioca.









La primera proposta blaugrana, que va ser rebutjada pel club gal, consistia en una cessió de dos any amb opció de compra per una xifra total inferior als 200 milions d'euros. Precisament, el PSG no pensa baixar d'una quantitat que se situï entre els 200 i els 250 milions.





Així mateix, el club presidit per Nasser Al-Khelaïfi vol aconseguir que el Barça lliuri a alguns dels seus espases més joves: Ousmane Dembélé i Nélson Semedo. Una cosa al que el FC Barcelona mostra un rebuig absolut.





Així les coses, el destacament blaugrana que es desplaça fins a París intentarà una última ofensiva que inclourà segurament més diners i algunes contrapartides de garantia per al PSG. Malgrat que l'afició i la directiva estan farts de la conducta del brasiler, tampoc estan disposats a París a deixar anar un dels seus màxims actius.