El PSG s'enroca i rebutja la primera oferta formal del Barça per Neymar

Com era d'esperar, el PSG va rebutjar la primera oferta formal del FC Barcelona pel futbolista brasiler Neymar. Els blaugrana van oferir una proposta de cessió amb una opció de compra de 160 milions d'euros, segons avançaven a França.









Des de 'Le Parisien', expliquen que la venta del futbolista permetria als parisencs poder fitxar en el que resta de mercat a causa dels seus problemes amb el 'fair-play' financer.

El brasiler, de 27 anys, segueix jugant amb el seu futur i no aclareix les seves preferències per a la temporada que ve, una situació que el Barcelona espera que es desembussi aviat. No obstant això, des de França no són optimistes amb la seva sortida i el més presumible és que segueixi a París una temporada més.





El París Saint Germain considera que el preu de Neymar està per sobre dels 200 milions d'euros i, en cas de cessió, volen una compensació econòmica immediata. No obstant això, des del conjunt català no es contempla superar l'opció de compra de 160 milions d'euros.





EL PSG CONTEMPLA UN BESCANVI DE JUGADORS





No obstant això, el PSG podria estar interessat en incloure algun jugador del Barça en l'operació, ja que està clar que l'elenc gal està d'acord en treure de sobre Neymar i, d'aquesta manera, ni el Barça abonaria quantitats que no està disposat a pagar, ni el PSG hauria de explorar el mercat sense garanties de trobar jugadors del seu grat que sí que podrien estar a 'Can Barça'.