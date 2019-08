BBVA adverteix per primera vegada als seus inversors sobre el risc del 'cas Villarejo'

BBVA ha advertit per primera vegada als inversors del risc de ser sancionat després de la seva imputació en el 'cas Villarejo', el procediment judicial que investiga el suposat espionatge massiu dut a terme per l'empresa Cenyt, l'empresonat excomissari José Manuel Villarejo.









En un fullet enviat a la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC) amb motiu de l'emissió de participacions preferents eventualment convertibles en accions ordinàries de l'entitat ('CoCos') que va tancar ahir per valor de 1.000 milions de dòlars ( 902.300.000 d'euros), el banc ha informat els inversors dels possibles riscos als quals s'enfronta el grup, com avancen 'La Información' i 'El Economista'.





En documents similars enviats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), BBVA ha posat al corrent als inversors en diverses ocasions tant del procediment judicial que l'investiga com a persona jurídica pels delictes de suborn, revelació de secrets i corrupció en els negocis, com de la interna encarregada pel mateix banc a Uría Menéndez, PwC i Garrigues.





Tot i que en aquestes ocasions va advertir de la impossibilitat de predir el possible resultat o implicacions per al grup, al nou fullet s'ha esmentat, per primer cop, la possibilitat que BBVA resulti multat.





"El procés judicial es troba en una etapa preliminar i, actualment, sota secret de sumari. Per tant, no és possible en aquest moment predir l'abast o la durada del procediment o qualsevol altre relacionat ni dels seus possibles resultats o implicacions per nosaltres, incloses multes o danys a la nostra reputació", apunta el document remès a la SEC.





BBVA ha reiterat que col·labora de manera proactiva amb les autoritats judicials espanyoles, remetent les troballes de la seva investigació forense sobre la possible relació de l'entitat amb la signatura Cenyt, encara que no pot divulgar informació a causa del requeriment legal de no interferir amb la investigació judicial.





Durant la presentació de resultats del primer semestre celebrada el passat 31 de juliol, el conseller delegat de BBVA, Onur Genç, ha assegurat que el 'cas Villarejo' no hi havia impacte en el negoci de forma directa, però sí que va reconèixer el seu efecte negatiu sobre la reputació de l'entitat.





En qualsevol cas, en un dels seus últims fullets l'entitat sí que va advertir que qualsevol error "real o percebut" en el compliment dels seus principis ètics o de les seves obligacions regulatòries "podria danyar la seva reputació, sotmetre-ho a un escrutini regulatori addicional o afectar negativament al negoci, les condicions financeres i els resultats de les operacions del grup".





PERSONA JURÍDICA INVESTIGADA





El banc presidit per Carlos Torres està sent investigat en la novena peça separada del 'cas Villarejo' per presumptes delictes de suborn, revelació de secrets i corrupció en els negocis per uns encàrrecs que van des suposades tasques d'espionatge per frustrar l'entrada al banc de la constructora Sacyr, fins frenar la suposada extorsió d'una associació de consumidors passant per analitzar la situació de morosos com Martinsa o Prasa.





El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castelló, va acordar que la representació legal del BBVA acudeixi a declarar com a persona jurídica investigada el proper 24 de setembre.