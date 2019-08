Iglesias renunciaria a competències d'ocupació per desbloquejar la negociació amb Sánchez

Unides Podem estudia ara renunciar ara a competències d'ocupació per desbloquejar la negociació amb el PSOE i facilitar la investidura de Pedro Sánchez.









Per a la formació morada, és difícil que amb aquesta nova decisió el líder socialista es negui a atendre les seves demandes.





Fonts de la formació morada assenyalen que un dels fets que els ha fet reflexionar és que part de l'opinió pública els culpa a ells que no hi hagi Govern i que Unides Podem no sigui més decisiu.





Per això, l'equip negociador dirigit per Iglesias està disposat a rebaixar les exigències per recuperar el diàleg i donar-se una oportunitat.





A la pràctica, això suposa renunciar al Ministeri de Treball, incloent les polítiques actives d'ocupació.