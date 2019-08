Sánchez i Iglesias segueixen jugant al gat i la rata

En el partit sense fi que juguen Pedro Sánchez, vestint la samarreta del PSOE, i Pablo Iglesias, amb l'estatge, l'objectiu de tots dos equips és marcar un gol a porteria contrària sobre que és ser un govern "progressista".









Són coses del relat polític i l'agenda "progressista", mentre la immensa majoria de ciutadans observen la pugna pel "poder" estatal, de "cadires, butaques i milions", fastiguejats i volent conèixer el marcador final d'un "partit d'investidura "que ja està en temps de descompte.





EL PSOE AUGMENTA LA PRESSIÓ SOBRE PODEM





Des del PSOE tenen previst pressionar Podem "fent pròpies" la majoria de propostes suggerides per Unides Podem feta pels morats el passat 20 d'agost i que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, presentarà el dimarts de la setmana que ve, en un acte públic, com a pròpies.





El document que incorporarà 300 mesures, segons han informat fonts socialistes, estarà obert al debat amb la resta de formacions polítiques. De fet, el PSOE concep aquesta última proposta com la que hauria de ser "la base d'un acord programàtic per a un Govern progressista".









I és que, després de la investidura fallida de Sánchez al juliol, des del PSOE sostenen que ja no és possible tornar enrere ni a la casella de sortida a la proposta de Govern de coalició que Podem rebutjar per considerar-la insuficient, tot i que incloïa una vicepresidència social per Irene Montero i altres tres ministeris per als morats.





Des del PSOE exhibeixen prepotència i són contundents, la proposta de juliol de Sánchez a Iglesias està "morta i enterrada" i NOMÉS estan disposats a pactar amb Podem un programa de Govern que faciliti que els morats prestin suport a l'Executiu des de l'oposició. I per això Sánchez ha posat tota la carn a la graella i promet complir en les reunions amb la "societat civil", algunes de les promeses electorals dels Podemitas. Compromisos adquirits per Pedro Sánchez que en la "lletra petita" diuen: "propostes que a criteri del PSOE siguin viables i no suposin incomplir els compromisos d'estabilitat pressupostària que imposa Brussel·les".





IGLESIAS SIMULA CEDIR DAVANT SÁNCHEZ





El secretari general de Unides Podem, Pablo Iglesias, en entrevista aquest dijous a la Cadena Ser, continua insistint que la iniciativa per tornar a seure a negociar li correspon a Pedro Sánchez.

Iglesias considera que Sánchez continua posant "excuses" per no arribar a un acord, però encara es mostra esperançat en aconseguir-ho: "Si el PSOE es senti amb nosaltres, jo crec que estem a prop d'un govern de coalició".





Per Podem, "les butaques" i "grans sous" a Moncloa dels membres de Unides Podem són necessaris perquè els acords es compleixin i en aquest sentit continua defensant que la negociació dels programes ha d'anar acompanyada "d'una negociació integral d'equips" perquè si no, considera que després aquests programes "no es compleixen".









En aquest sentit recorda que ell no va tenir inconvenient a tirar-se a un costat quan el PSOE li "va vetar" i fins i tot està disposat "a renunciar a la proporcionalitat", com ja va passar al juliol.





En paraules d'Iglesias: "Ens oferien un Ministeri [el de Sanitat], una vicepresidència simbòlica sense competències i dues secretaries generals. Tot i així, vam dir que sí a aquesta oferta ...." Per afegir després l'afegitó "... si s'incorporaven les polítiques actives d'ocupació ".





Pel líder morat aquesta és la "oferta que val", la qual incorpori Polítiques actives d'Ocupació ". Perquè és important escoltar en mode "lent" el relat discursiu de socialistes i podemitas.





Iglesias es permet el luxe més de llançar-li un dard enverinat als socialistes en un to "innocent" afirmant que "s'ho estem posant molt fàcil al PSOE, si es senti estem molt a prop d'arribar a un acord de coalició ...", insisteix Pablo, "... però potser no volen seure".





PEDRO SÁNCHEZ LI MARCA ELS TEMPS A PABLO IGLESIAS





Cal recordar que el 23 de setembre acaba el termini perquè pugui ser investit Sánchez i evitar així anar de nou a eleccions el 10 de novembre.





Amb aquest calendari a la mà l'equip de Pedro Sánchez ha decidit marca el pas al calendari apurant fins al límit els terminis de les trobades amb la resta de forces polítiques amb representació al Congrés, en un mateix dejà vú de Juliol.









D'aquesta manera la setmana que Sánchez reprendrà els contactes amb els seus possibles socis començant pels partits més petits, el Partit Regionalista Càntabre i el PNB, segons ha avançat el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos. I una setmana després, la del 9 de setembre, Sánchez compta amb reunir-se amb PP, Ciutadans i Unides Podem.





A més, perquè es convoqui de nou un ple d'investidura abans de la data límit, és preceptiu que el Rei faci una ronda amb els partits i designi un candidat a la investidura, un tràmit que habitualment porta diversos dies.





Malgrat que el temps corre i el ritme marcat per Sánchez a penes deixa marge "evident" per a la negociació, des del PSOE llancen cants de sirena i "desitgen" que "Espanya tingui, com més aviat, un Govern progressista que abordi amb una mirada social els reptes i urgències "que té Espanya. Afegint que: "tots els progressistes hem de deixar enrere el bloqueig i obrir pas a un període d'avanç social, neteja i convivència. Espanya i els seus ciutadans ho mereixen". Gairebé res.





IGLESIAS NEGA QUE HI HAGI TENSIÓ INTERNA A PODEM





Mentre la cúpula d'Unides Podem lídia novament amb la "olla a pressió interna" I és que molts podemitas li han demanat en públic i en privat a Iglesias que reconsideri la seva postura i assumeixi l'última oferta que li va fer el president en funcions Pedro Sánchez a juliol.





En l'entrevista d'aquest dijous a la Cadena Ser, el cap podemita, ha llançat pilotes fora i negat que hi hagi aquesta divisió dins del seu partit i del grup parlamentari.









Cal recordar que el seu soci parlamentari estatal, Esquerra Unida (IU), va fer un comunicat en el mes de juliol després de la investidura fallida de Pedro Sánchez, explicant que preferien donar suport al Govern de Sánchez des de fora d'entrar a la coalició. Malgrat això la postura d'Iglesias ha passat per desmentir reiteradament la manca de cohesió interna amb un "no em consta".





SÁNCHEZ I IGLESIAS COMENCEN EL NOU CURS POLÍTIC AMB LA MATEIXA ASSIGNATURA SUSPESA: EL PACTE D'INVESTIDURA





En la seva última oferta el PSOE, al juliol, va oferir a Podem la vicepresidència més els ministeris d'Habitatge, Sanitat i Igualtat. Iglesias va demanar la vicepresidència més Sanitat, Treball i Ciència i Universitats.





Si els dos partits no arriben a un acord per facilitar la investidura de Pedro Sánchez, un PSOE, acostumat a apropiar-se de les propostes alienes, com "gat vell" que és, té tots els números per menjar-se amb patates a les urnes als morats i debilitar a l'hemicicle parlamentari.









Això unit al fet que els socialistes alimenten des de juliol el relat d'acusar els morats d'Iglesias d'impedir el desplegament de la batejada com "agenda progressista" per anteposar la quota de poder i les butaques.





Així amb l'assignatura de "pacte d'investidura" suspesa per dos líders de l'esquerra, tant Sánchez com Iglesias, s'enfronten a un nou curs polític desfullant la margarida, d'un "sí que em vol" - "no em vol" mentre al esbarjo perpetu, es relaxen amb l'infantil joc del gat i el ratolí.