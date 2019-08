Sánchez no diu res sobre els pactes mentre s'esgota el rellotge de la investidura

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha reprès aquest dilluns els contactes amb representants de la societat civil que va iniciar després de la seva investidura fallida de juliol. Tot i que els mitjans de comunicació el van esperar a l'inici i a la sortida de la seva reunió amb associacions de memòria històrica, Sánchez ha guardat silenci.









Per més de dues hores i mitja s'ha prolongat la trobada que el líder socialista ha mantingut amb associacions de memòria històrica de diverses comunitats autònomes (Andalusia, Comunitat Valenciana, Extremadura, Catalunya, Galícia, País Basc, Aragó i Navarra) i amb representants de la Federació de Fòrums per la Memòria, Amical de Mauthasen, Associació d'expresos polítics espanyols i l'Associació de Descendents de l'Exili Republicà Espanyol.





Sánchez ha estat acompanyat de la ministra de Justícia en funcions, Dolors Delgado, i el director general de Memòria Històrica, Fernando Martínez.





Abans de l'inici de la reunió, Delgado ha atès els mitjans de comunicació. La ministra ha situat en primers de setembre els contactes que espera que el PSOE tingui amb Unides Podem, a qui segueix considerant "soci prioritari".





Als 'morats', ha explicat la ministra, Sánchez els vol presentar un programa de govern que el líder socialista està ultimant amb aportacions dels col·lectius socials a què està veient. Però el Govern ja no veu possible negociar amb ells un govern de coalició, opció que va decaure amb la investidura fallida de juliol.





A diferència de la ministra, Sánchez ha guardat silenci i s'ha limitat a donar el bon dia a la premsa que va esperar la seva arribada i sortida de la trobada. La setmana passada, en la visita que el president va fer a Gran Canària per conèixer de primera mà les dades provocats per l'incendi, també va evitar parlar amb els mitjans de comunicació sobre els seus plans per a intentar una nova investidura.





Aquesta tarda, Sánchez es veurà amb representants del món de la ciència en el mateix lloc on s'ha reunit amb els col·lectius de memòria històrica, l'espai Propera Estació.





Dimarts preveu trobar-se amb associacions del col·lectiu LGTBI i amb la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament. Fins la setmana que ve no es reprendrien els contactes amb els partits polítics. El proper 23 de setembre finalitza el termini de dos mesos que fixa la Constitució perquè pugui prosperar una investidura. Si aleshores Sánchez no aconsegueix ser investit, es convocaran de nou eleccions pel 10 de novembre.