Primer salt grupal en la tanca de Ceuta en un any: entren 153 migrants

Un total de 153 persones d'origen subsaharià ha accedit irregularment a Ceuta a primera hora del matí d'aquest divendres en el primer intent de salt en grup del seu perímetre fronterer terrestre des de fa un any, segons han informat fonts relacionades amb l'assistència a aquests immigrants, que han precisat que tenen aspecte de ser molt joves.









El salt s'ha produït cap les 7,20 hores a l'espigó marítim fronterer de Benzú, on acaba en el seu extrem nord el doble tanca de 8,2 quilòmetres de longitud i on el Ministeri de l'Interior va executar obres a principis de 2018 per intentar impermeabilitzar .

















Des de la Delegació del Govern central han explicat que cinc o sis funcionaris de la Guàrdia Civil han estat traslladats a l'Hospital Universitari per rebre atenció mèdica "per ferides lleus", mentre que els immigrants tampoc tenen lesions greus, més enllà d'alguns talls.





L'últim salt en grup de la frontera de Ceuta es va registrar el 22 d'agost de 2018. Un total de 116 indocumentats va aconseguir accedir a la ciutat, però tots excepte tres menors d'edat van ser retornats al dia següent al Marroc aplicant un Tractat de Readmissió 1992.





L'Associació Espanyola de la Guàrdia Civil (AECG) ha denunciat aquest divendres la manca de personal i material antiavalots per poder dissuadir els migrants que creuin les fronteres amb el Marroc i han responsabilitzat el ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande Marlaska del que ha passat.





"Entren amb total impunitat perquè saben que a l'altre costat de la tanca van a trobar a un grapat de guàrdies civils sense cap tipus de material antiavalots que poc podien fer front a la marabunta que se'ls venia a sobre", ha explicat AECG a través d' un comunicat en el qual han ressaltat que porta "anys" reclamant més dotació personal dels agents que es troba prestant servei a la frontera.





La AECG ha responsabilitzat Marlaska que "es va comprometre amb donar una solució" al problema fronterer "des del principi" després de portar anys patint "assalts massius". "Com espera que una dotzena d'agents desarmats, perquè no esperaran que usin les seves armes reglamentàries contra ells, facin front a 250 immigrants que té una arma invencible, el desig de veure ja a l'altra banda fronterer on espera tenir un futur millor?" , han preguntat al ministre d'Interior.