SFDK no cedirà a "amenaces ni xantatges" i pot emprendre accions legals contra el BioRitme

El duo de hip hop sevillà SFDK ha assegurat que es reserva el dret a emprendre accions legals contra el BioRitme Festival, on ha estat vetat després d'una actuació el passat cap de setmana, alhora que recorda que no cedirà a "amenaces ni xantatges".









La banda ha reconegut que "a dia d'avui" segueix "sense saber que va ferir la sensibilitat de la persona que va presentar la seva queixa" el dia de la seva actuació. Així mateix, des del festival s'al·lega que el grup no va voler després fer un curs de formació de gènere.





"No hem accedit a parlar amb la comissió del festival després de l'amenaça de treure un comunicat per la seva part: no cedim davant amenaces o coaccions de cap tipus i creiem que les lletres de les nostres cançons i els nostres 25 anys de trajectòria es de defensen per si sols ", ha explicat la banda en un comunicat.









SFDK ha assegurat que estava a l'espera d'un comunicat "de disculpes" per part del festival català, que finalment es va donar a conèixer ahir i que "no s'ha arreglat la situació en absolut".

En aquest comunicat, BioRitme criticava el "sensacionalisme" amb què s'està abordant aquest assumpte i recordava a la banda, en relació al curs de formació, que "tot aquell que puja a l'escenari té un privilegi però també una responsabilitat".





NINGÚ Va aclarir EL MOTIU DE LA QUEIXA





Des de la banda sevillana s'ha reiterat que la comissió de gènere del festival "es va negar en tot moment" a aclarir quin va ser el comentari o la lletra que va ferir la sensibilitat de la persona que va posar una queixa, a més d'insistir en la negativa a entaular un diàleg amb el seu 'tour manager' i representant de la banda.





"El diàleg va arribar a un punt de tensió al qual no estem acostumats després de les nostres actuacions", han assenyalat.





També han aclarit que no van signar cap contracte amb una clàusula que obligués a fer "cap tipus de formació" abans del concert.





La notificiació de l'existència d'aquest protocol es va donar les setmanes prèvies a l'actuació i a més, a l'arribar al camerino abans del concert, hi havia també un document imprès.





"En aquell moment, el protocol va ser llegit i s'informa al festival de la impossibilitat de realitzar aquest curs perquè, des del nostre punt de vista, no és el més apropiat minuts abans de sortir a l'escenari. Ens agradaria aclarir que arribem 15/20 minuts abans de l'actuació ", han indicat.





La banda ha reconegut que els "va sorprendre que uns segons després" de finalitzar el concert es llancés un missatge gravat en el qual es notificava als assistents que s'havia comès una agressió de gènere durant la seva actuació, per després negar les explicacions al seu representant . "La nostra imatge s'ha vist injustament danyada", han conclòs.