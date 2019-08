Detenen vuit persones a Nou Barris per robatoris amb violència

Vuit persones han estat detingudes pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana per presumptes robatoris per violència al districte de Nou Barris en el marc d'un dispositiu policial de prevenció de robatoris amb força.









El dispositiu es va posar en marxa el passat 19 d'agost, amb el nom 'Brake', i des de llavors s'ha detingut vuit persones, de les quals dos han ingressat a la presó i sis han estat detinguts in fraganti.





També s'ha identificat a 204 persones amb antecedents per robatoris i basant-se informacions policials i investigacions obertes. A més s'han fet 22 denúncies, de les quals 18 han estat per possessió de substàncies estupefaents, i quatre per tinença d'armes blanques.





L'última actuació d'aquest dispositiu es va realitzar el passat dijous i se suma a altres dos més que s'han dut a terme durant la segona quinzena d'agost, i segons ha explicat el cos hi haurà més en els pròxims mesos.