El PP demana a Colau un increment de 2.400 agents policials a Barcelona

El Partit Popular aposta per un seriós increment policial a Barcelona. El regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona Óscar Ramírez demana incrementar en 1.500 efectius al cos de la Guàrdia Urbana i en 900 el de Mossos d'Esquadra a la ciutat de Barcelona durant el mandat en curs.









Ramírez, en declaracions als mitjans, ha afirmat que "l a inseguretat i la violència s'han apoderat dels carrers de Barcelona, mentre l'alcaldessa Ada Colau sembla negar que hi ha un problema de seguretat perquè diu que són fets o casos aïllats", comentar.





INCREMENT DE LA TAXA DE CRIMINALITAT UN 12%





Ha esgrimit l'informe del Ministeri de l'Interior sobre la taxa de criminalitat en el primer trimestre del 2019 que "apunta que la taxa a Barcelona s'ha incrementat fins a un 12,2%, que és el doble del que succeeix en el territori nacional "; i el baròmetre municipal, que mostra una preocupació dels barcelonins per la seguretat.





"Aquesta situació s'ha agreujat de forma considerable aquest estiu. No hi ha dia que no ens despertem amb un problema de seguretat: tirotejos, apunyalaments, homicidis, robatoris violents ...", ha criticat el regidor, que ha exigit a l'alcaldessa mesures urgents.





INICIATIVA DE L'AJUNTAMENT





Una altra de les demandes dels populars a l'alcaldessa és posar en marxa els protocols i convenis de la cooperació policial amb les diferents forces i cossos de seguretat de l'Estat.





Preguntat per si creu que el consistori ha de demanar efectius al Ministeri de l'Interior o ha de ser la cartera liderada per Fernando Grande-Marlaska qui els ofereixi proactivament, ha dit que entén que "ha de ser l'ajuntament qui prengui la iniciativa, valorant els dèficits pel que fa a plantilla i les necessitats per fer front a la crisi de seguretat ".