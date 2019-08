Fracassa el primer intent d'evitar la suspensió del Parlament britànic orquestrada per Johnson

Revés per als opositors del Brexit dur que havien intentat impedir la suspensió del Parlament britànic durant quatre setmanes. Un tribunal escocès ha rebutjat prendre qualsevol tipus de mesura cautelar davant la demanda presentada per revertir la suspensió parlamentària fins al 14 d'octubre.









"No considero que s'hagi demostrat que es requereixi una suspensió temporal [de l'ordre per tancar el Parlament]", ha dictaminat el jutge Lord Raymond Doherty, del Tribunal Civil d'Edimburg. No obstant això, el magistrat ha convocat els demandants a una vista per al pròxim dimarts 3 de setembre per valorar més detalladament el cas.





DIVERSES DEMANDES EN JOC





Aquesta demanda és el primer moviment que han pres més de 70 diputats del Regne Unit alarmats per l'aturada institucional proposat per Johnson i aprovat per la reina. Entre ells es troba la líder del partit liberaldemòcrata, Jo Swinson, que abandera gran part del vot 'remainer', però també s'han sumat a l'acció judicial altres opositors com Jo Maugham (membre de l'associació contrària al Brexit The Good Law Project) o la diputada del Partit Nacionalista Escocès (SNP), Joanna Cherry.





Així mateix, l''expremier' conservador John Major i el líder socialista Tom Watson han anunciat que vol sumar-se a una altra demanda en marxa que està preparant Gina Miller, coneguda per iniciar un procés judicial per impedir que qualsevol sortida de la Unió Europea es realitzés sense la aprovació expressa del Parlament. Aquesta demanda es presentarà el proper 5 de setembre davant la Cort Suprema.





Encara s'ha conegut un altre intent per paralitzar les pretensions Johnson: l'activista nord-irlandès Raymond McCord va presentar dijous passat a Belfast una denúncia contra el Govern.