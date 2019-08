50 lleis parades: totes les assignatures pendents del Parlament

El Parlament inicia el curs polític amb 55 iniciatives legislatives en tràmit: set projectes de llei del Govern, 40 proposicions de llei impulsades pels grups parlamentaris-vuit proposicions d'iniciativa legislatura popular (ILP).









Segons ha recordat la Cambra catalana en un comunicat, el 16 d'agost va començar el quart període de sessions i el 21 d'agost ja es va reunir la Comissió d'Economia i Hisenda perquè comparegués el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, a petició de els comuns i la CUP per explicar les retallades pressupostàries.





El curs passat va acabar amb sis lleis aprovades: cinc d'elles, proposicions de llei impulsades pels grups i l'altra, un projecte del Govern --de restitució de l'Agència de Salut Pública--, que ha estat la primera i única llei que ha aprovat l'executiu de Quim Torra en aquesta legislatura.





De les set iniciatives que el Govern té en tràmit, les més avançades són els projectes de llei de modificació del llibre IV del Codi Civil de Catalunya per garantir la igualtat de dret i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial i el projecte de llei de contractes de serveis a les persones.





FASE FINAL DE TRAMITACIÓ





Tots dos estan en fase final de tramitació a l'espera que les respectives ponències i comissions acabin els seus treballs perquè el dictamen de les dues iniciatives legislatives pugui anar al ple per realitzar els debats i les votacions finals.





A més, hi ha el projecte de llei vitivinícola de Catalunya que ja ha superat el debat a la totalitat del ple i s'han d'acabar de fer les compareixences acordades per la Comsión d'Agricultura, abans d'obrir el termini per als que els grups presentin esmenes.





El projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans residents a l'estranger està pendent del debat a la totalitat; i el de la igualtat de tracte i no discriminació espera que es substancien les compareixences en comissió.





El projecte de llei d'ordenació de litoral, amb el debat a la totalitat i les compareixences en comissió realitzades, espera a les esmenes dels grups; i el de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut està a l'espera que se substancien les compareixences.





Pel que fa a les lleis en tràmit que presenten els grups i els subgrups del Parlament també estan a la recta final de tramitació les de modificació parcial de la Llei del Consell de l'Audiovisual de Catalunya --presentada per tots els grups--, la de reducció del malbaratament alimentari dels socialistes, la de modificació de la Llei de comerç, serveis i fires dels comuns, i la de ports i de transports d'aigües marítimes i continentals de JxCat i ERC.