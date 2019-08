Iceta assenyala a un Govern "dividit, desorientat i en fallida"

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, assenyala que el Govern està dividit i desorientat i que no pot governar en aquestes condicions, i li ha demanat una mica de claredat i cohesió: "Està en fallida".









Així ho va fer saber a Llofriu (Girona), on també va recordar que sempre que el Govern els truqui per plantejar-los uns Pressupostos aniran, tot i que ha dit que si aquest curs no s'aproven els comptes catalans ha de convocar eleccions.





"Estem pel diàleg, escoltar, col·laborar, treballar. Creiem que en aquest Govern no es donen ja les condicions per mantenir-lo al capdavant del país. I ells mateixos haurien de ser conscients", va afirmar, a més de reconèixer que està políticament esgotat.





ELECCIONS





Va sostenir que el Govern ja hauria d'haver convocat eleccions "perquè aquest Govern no és que no aprovés els pressupostos, és que l'any anterior ni els va aprovar en Govern i no els va presentar al Parlament, i per tant, estem fora de norma".





Preguntat pel paper del PSC per evitar unes eleccions, va respondre que és molt difícil ajudar "els que no saben on van", i que sempre es pot comptar amb la seva formació per a l'estabilitat, el seny i la creació d'ocupació.





L'ENFRONTAMENT DE CIUTADANS





Iceta també ha criticat que, tot i que Ciutadans va guanyar les últimes eleccions al Parlament, no s'ha notat res i que és un partit que opta per l'enfrontament: "Quan sembla que pot tenir un paper, un lideratge, els seus líders es van . Va passar amb Albert Rivera i ha passat amb Inés Acostades ".





Sobre les crítiques de la líder del partit taronja a Catalunya, Lorena Roldán, que ha acusat el PSC de donar ales al nacionalisme català, Iceta ha dit que, en aquest cas, l'alcaldessa de Barcelona i la presidenta de la Diputació de Barcelona serien independentistes: "Afortunadament, el PSC va marcar una posició política diferent i això ha impedit que els independentistes governin encara més institucions".





Sobre el rebuig de Ciutadans d'anar als actes de la Diada, Iceta ha recordat que aquesta festivitat va ser definida per la primera llei que va aprovar el Parlament el 1980 i que cal treballar perquè sigui una jornada de tots.





"Nosaltres el que farem és una crida a totes les institucions del país per la promoció d'actes absolutament unitaris i oberts a tothom, on tothom es pugui sentir còmode", ha acabat.