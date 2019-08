Ryanair rebutja la proposta de mesura i es manté la vaga

Els tripulants de cabina (TCP) seguiran endavant amb la vaga convocada per als dies 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29 de setembre després que Ryanair hagi rebutjat la proposta de mediació que ha estat signada per la Direcció general de Treball i pels sindicats.









El document s'acordava la constitució d'un grup de treball entre les administracions públiques implicades i l'empresa, en la qual s'informaria després de cada reunió als sindicats convocants de la vaga de quant als aspectes sociolaborals.





Així mateix, l'acord de mediació --que ha estat signat per Treball i per sindicats, però no per Ryanair-- comprometia els signants a iniciar les negociacions del conveni col·lectiu, que havia de ser anterior al 20 de setembre i deixar sense efecte les cartes d'acomiadament als treballadors.





La proposta d'acord, que ha resultat fallida, també incloïa la desconvocatòria de les aturades per als dies 1, 2, 6, 8, 13 i 15 de setembre, i queda condicionada la suspensió de les aturades dels dies 20, 22, 27 i 29 a l'inici de les negociacions del mateix conveni.





Des dels sindicats han assegurat que ha quedat "demostrada" la seva "bona voluntat i que la vaga no és un fi sinó un mitjà per" les seves reivindicacions. "No podem dir el mateix de Ryanair", ha apuntat Helena Serrano, portaveu de SITCPLA Ryanair.





En aquest sentit, el secretari general d'USO Ryanair, Gustavo Silva ha lamentat que "després de més de nou hores de reunió", Ryanair hagi "tornat a demostrar un nul respecte a les lleis, autoritats i sindicats espanyols, però sobretot una manca de consideració cap als passatgers i els seus treballadors, ja que no han fet ni el mínim esforç per acostar postures i desconvocar la vaga ".