Cap de setmana de vagues a Renfe, Iberia i Ryanair

L'operació tornada es complica aquest cap de setmana per les aturades convocades a Renfe i els d'Iberia a l'Aeroport del Prat, al que seguiran més vagues al setembre per part de Ryanair a nivell nacional.









El personal de terra d'Iberia a l'Aeroport de Barcelona torna a la vaga aquest divendres i dissabte.





La plantilla de l'aerolínia ha convocat vaga per exigir millores com una major estabilitat laboral, i les aturades d'aquesta setmana se sumen als realitzats durant el cap de setmana passat i al juliol.





El comitè de vaga demana que treballadors temporals passin a ser fixos i alerta que el 50% de la plantilla d'Iberia Airport Services a l'Aeroport de Barcelona són treballadors eventuals.





Sosté que una major estabilitat permetrà solucionar qüestions com la sobrecàrrega de feinai l'abús de les hores extraordinàries; facilitarà la reorganització dels torns i horaris per evitar treballar fins a vuit i nou dies seguits, i es podrà fomentar la conciliació personal i familiar.





La plantilla d'Iberia Barcelona és d'uns 2.700 treballadors, que s'encarreguen de la facturació, l'embarcament, la càrrega i descàrrega, l'assistència i el manteniment als avions, i donen serveis a una trentena de companyies; entre elles, Vueling, British Airways i Turkish Airlines.





El Ministeri de Foment ha decretat uns serveis mínims del 53% per als vols nacionals i estrangers amb alternatives de desplaçament de més de cinc hores en transport públic; el 32% per als vols nacionals dins de la Península amb alternatives de menys de cinc hores, i del 100% per als vols a les illes Balears i Canàries.





Vueling ha cancel·lat un total de 92 vols aquesta setmana per les aturades a l'Aeroport de Barcelona -54 vols el divendres 30 d'agost i 38 el dissabte 31-, i l'aerolínia ha ofert als passatgers afectats, que xifren en 14.000 usuaris, la reubicació en un altre vol adaptat a les seves necessitats o el repagament.





Per la seva banda, Iberia ha cancel·lat sis vols per la vaga de la seva plantilla: 3 ponts aeris Barcelona-Madrid per al divendres i tres més dissabte.





RYANAIR





Els sindicats USO i Sitcpla de tripulants de cabina (TCP) de Ryanair a Espanya han convocat deu dies de vaga al setembre (1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 28), en les tretze bases espanyoles de l'aerolínia irlandesa a protestar per la seva intenció de tancar tres d'elles: Gran Canària, Tenerife Sud i Girona.





Tots dos sindicats ja havien advertit que convocarien aturs al setembre després de l'anunci de l'aerolínia irlandesa que ja va avisar al febrer de l'ajust de bases i retallades d'ocupació.





RENFE





Renfe afronta aquest divendres una jornada d'aturades parcials convocades pel sindicat CGT que obliguen a l'operadora a cancel·lar la circulació d'uns 200 trens a l'avantsala del cap de setmana de l'operació tornada de les vacances.





Del total de trens que s'anul·len aquest divendres, uns seixanta són d'AVE i Llarga Distància i els 128 restants, de Mitja Distància (regionals).





Es tracta de les circulacions que no es poden garantir en els serveis mínims decretats pel Ministeri de Foment per a garantir la mobilitat dels viatgers davant la convocatòria d'aturada.

Aquests serveis essencials asseguren el 78% dels AVE i Llarga Distància que Renfe programa diàriament, el 65% dels regionals i entre el 50% i el 75% dels de Rodalies.





Renfe procurarà recol·locar els viatgers dels trens cancel·lats en altres circulacions, sempre que sigui possible. També dóna l'oportunitat de canviar la data de viatge o tornar el bitllet.

Amb la seva convocatòria, CGT, sindicat minoritari a l'operadora, crida els treballadors d'aquesta companyia a parar quatre hores en dues ocasions, entre les 12.00 i les 16.00 hores, i entre les 20.00 i les 0.00 hores.





Les aturades de Renfe, que són continuació dels que aquesta formació ja va portar a terme els passats 30 de juliol i 1 d'agost, tindran a més continuació aquest diumenge 1 de setembre a les mateixes franges horàries.





Això suposarà que Renfe hagi de cancel·lar altres 172 trens el diumenge, uns 58 d'AVE i 114 més de Mitja Distància, de manera que, en total, la companyia ferroviària pública d'anul·lar uns 360 trens en tot el cap de setmana d'operació tornada de vacances.





Amb aquesta convocatòria, CGT reclama un augment de la plantilla de Renfe i, a més, que la companyia apliqui de manera acumulada la reducció de la jornada laboral setmanal a 37,5 hores, de manera que se sumi dies lliures a la plantilla en comptes disminuir en 17 minuts el seu temps de treball de cada dia.





RODALIES





Amb motiu de la vaga ferroviària, Rodalies de Catalunya circularà al 40% durant les aturades parcials del divendres 30 d'agost i diumenge 1 de setembre, mentre que durant la resta de la jornada s'oferirà el servei habitual.