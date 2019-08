Els sindicats d'Iberia tornen a convocar la vaga al Prat d'aquest cap de setmana

El comitè de vaga del personal de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat ha tornat a convocar la vaga prevista per als pròxims 30 i 31 d'agost després d'haver-la anul·lat aquest dimecres al migdia. Les jornades de vaga coincideixen amb l'operació retorn de les vacances d'estiu.









El comitè de vaga ha fet marxa enrere i ha decidit mantenir la vaga prevista per als dies 30 i 31 d'agost, hores després que anunciés en un comunicat d'UGT que desconvocava els aturs previstos, encara que no ha signat l'acta que dona per finalitzada la mediació, han explicat fonts de la Conselleria de Treball.





En declaracions als periodistes en sortir de la reunió, passades les 16.30 hores d'aquest dimecres, el representant sindical Omar Minguillón ha assegurat que de moment les negociacions queden trencades, encara que no ha descartat tornar a asseure's amb Iberia, i ha acusat l'aerolínia d'estar "dilatant la desconvocatòria de vaga" ja que no han firmat encara l'acord assolit entre ambdues parts.





UGT, sindicat majoritari en el comitè, havia emès un comunicat aquest dimarts als 13.30 hores en el qual desconvocava la vaga i acceptava "el compromís de la companyia de millorar les seves propostes d'ocupació per a la plantilla".





NEGOCIACIÓ FRUSTRADA





La Conselleria de Treball de la Generalitat havia convocat una nova reunió a les 11 hores d'avui després dels fracassos de les mediacions dels últims dies.





La plantilla d'Iberia, formada per prop de 2.700 treballadors, reclama la conversió dels contractes temporals a fixos, que suposen prop de la meitat. Així mateix, reclamen més contractacions per a solucionar l'excés de càrrega de treball.





Iberia Airport Services s'encarrega de la facturació, l'embarcament, la càrrega i descàrrega, l'assistència i el manteniment d'avions, i dóna serveis a una trentena de companyies, entre elles Vueling, British Airways i Turkish Airlines.