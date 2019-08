Fracassa la mediació amb Iberia i es manté la vaga

La mediació entre el personal de terra d'Iberia i la direcció de l'empresa ha acabat sense acord, de manera que es mantenen les aturades convocades per la plantilla per al divendres 30 i el dissabte 31 d'agost a l'Aeroport de Barcelona-el Prat, ha informat el representant sindical Omar Minguillón en declaracions als periodistes.









La reunió de mediació entre els treballadors i l'aerolínia ha començat cap a les 16.00 hores d'aquest dimarts a la Conselleria de Treball de la Generalitat i s'ha estès fins passades les 21.30 hores.





Minguillón ha dit que no han estat capaços d'"acostar idees" amb la direcció d'Iberia perquè s'ha negat a donar la xifra de quants treballadors temporals preveuen convertir en fixos al Prat, una de les peticions del comitè.





No obstant, ha assegurat que reflexionaran durant aquesta nit per intentar "trobar un punt de fuga" per desencallar el conflicte, tal com ha assenyalat que els ha demanat la Conselleria de Treball.





"Hem d'intentar desenquistar aquesta situació", ha remarcat Minguillón.





La plantilla d'Iberia Airport Services al Prat és d'uns 2.700 treballadors, que s'encarreguen de la facturació, l'embarcament, la càrrega i descàrrega, l'assistència i el manteniment d'avions, i donen serveis a una trentena de companyies, entre elles Vueling , British Airways i Turkish Airlines.





Minguillón ha indicat que l'empresa s'ha reunit a nivell estatal amb sindicats per donar els números de conversions però que no ha volgut manifestar-los durant la mediació: "Ens ha impossibilitat desconvocar la vaga de cap de les maneres".





Tot i això, ha explicat que la direcció sí que els ha comunicat quan volen fer aquestes conversions: una primera tanda quan se signi un nou conveni col·lectiu, que calcula per abans d'octubre; una segona per a l'estiu que ve, i l'última per abans que acabi 2020.