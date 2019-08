El personal de terra d'Iberia, "amb ganes" d'arribar a un acord per desconvocar la vaga

El personal de terra d'Iberia a l'Aeroport de Barcelona-el Prat ha acudit aquest dijous a la mediació amb la direcció de l'empresa "amb ganes" de desencallar el conflicte i desconvocar les aturades previstes per al dissabte 24, diumenge 25, divendres 30 i dissabte 31 d'agost.









En una atenció als mitjans abans d'entrar a la mediació, el president del comitè d'empresa d'Iberia, José Antonio Ramírez, ha defensat que esperen trobar una solució "duri el que duri" la reunió.





Ramírez ha criticat que els serveis mínims decretats pel Ministeri de Foment són "una mica excessius", però ha defensat que els treballadors han de respectar-los i complir-los.





"No hi ha marge ni possibilitat de cap treballador de no fer aquests serveis mínims perquè seria una responsabilitat de tot el comitè de vaga i cridem als treballadors a que sí que facin aquests serveis mínims amb responsabilitat", ha recalcat.





Ramírez ha assenyalat que els serveis mínims són "molt similars" als que es van decretar per les aturades de dissabte 27 i diumenge 28 de juliol, i fonts del comitè han explicat que estan al voltant del 70% en termes generals.





La plantilla d'Iberia Barcelona és de 2.500 treballadors, que s'encarreguen de la facturació, l'embarcament, la càrrega i descàrrega, l'assistència i el manteniment als avions, i donen serveis a una vintena de companyies, entre elles, Vueling.





Els treballadors demanen convertir els treballadors temporals en fixos, acabar amb la manca de personal i estabilitat laboral, l'excés de càrregues de treball i l'abús de les hores extraordinàries, i reorganitzar els torns per facilitar la conciliació familiar i personal.