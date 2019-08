Fracassa la primera mediació entre el personal de terra d'Iberia i la direcció

La primera mediació entre el personal de terra d'Iberia a l'Aeroport de Barcelona-el Prat i la direcció ha acabat sense acord, de manera que es mantenen les aturades previstes per al dissabte 24, diumenge 25, divendres 30 i dissabte 31 d'agost.









UGT de Catalunya, majoritari al comitè d'empresa, ha lamentat en un comunicat la "passivitat" de la companyia per desencallar la situació i desconvocar la vaga, ha informat en un comunicat.





El sindicat ha criticat l'absència de propostes d'Iberia Barcelona i la seva "absoluta falta d'interès" per solucionar la manca de personal i estabilitat laboral de la plantilla de l'Aeroport de Barcelona.





També ha assenyalat que la direcció no vol posar fi a la sobrecàrrega de treball del personal de terra al Prat i a l'"abús" de les hores extraordinàries d'obligat compliment, així com fomentar la reorganització dels torns per facilitar la conciliació.





UGT ha ressaltat que davant d'aquest "immobilisme" alguns grups de treball demanen que no es compleixin els serveis mínims que consideren abusius, i el comitè de vaga té previst convocar assemblees per als diferents torns de treball el dimecres i el divendres per insistir en la necessitat de respectar-los.





Aquestes aturades segueixen als convocats el dissabte 27 i el diumenge 28 de juliol, després que els treballadors i la direcció no hagin arribat a un acord sobre les demandes de millores laborals que van portar a la vaga al juliol.





La plantilla d'Iberia Barcelona és de 2.500 treballadors, que s'encarreguen de la facturació, l'embarcament, la càrrega i descàrrega, l'assistència i el manteniment als avions, i donen serveis a una vintena de companyies, entre elles, Vueling.