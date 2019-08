Els treballadors d'Iberia amenacen amb més mobilitzacions a l'aeroport de Barcelona a l'agost

El portaveu d'UGT Iberia Barcelona, Omar Minguillón, ha explicat que no es descarten noves mobilitzacions durant aquest mes d'agost a l'Aeroport de Barcelona-el Prat, després que van convocar vaga els dies 27 i 28 de juliol.









Minguillón ha criticat que les propostes de la direcció estan "molt allunyades" de les demandes dels treballadors per millorar les seves condicions laborals.





Minguillón ha sostingut que, malgrat que l'empresa s'hagi assegut a parlar amb ells, no s'han apropat les posicions: "En qualsevol cas no és suficient, és insuficient".





Sobre les noves mobilitzacions, UGT ha indicat en un comunicat que "la posició de l'empresa de continuar organitzant uns torns de treball que no permeten la conciliació de la vida laboral i familiar, i l'abús dels allargaments de jornada, donen la raó a els treballadors d'Iberia Barcelona en la necessitat de buscar solucions de caràcter immediat".





El sindicat ha advertit que "dóna un termini breu per trobar una solució" perquè no és possible dilatar en el temps les possibles solucions.





Ha subratllat que els treballadors han posat sobre la taula una proposta realista i adequada per les seves demandes sobre "les càrregues de treball excessives, les hores extraordinàries obligatòries abusives, falta d'estabilitat en l'ocupació, precarietat laboral, i un estrès laboral fruit d'uns calendaris no assumibles".





La vaga de juliol va fer que Iberia hagués de cancel·lar 143 vols -62 dissabte i 81 diumenge-, i va ser secundada per un 80% dels empleats que no feien serveis mínims, segons UGT, i per un 14,79% diumenge i un 17,5% el dissabte, segons l'empresa.