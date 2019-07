Els treballadors d'Iberia anuncien noves mobilitzacions a l'aeroport de Barcelona

El comitè d'empresa d'Iberia Barcelona ha anunciat que convocarà noves mobilitzacions a l'Aeroport de Barcelona-el Prat "en el cas que no hi hagi intenció per part de l'empresa de negociar" i posa com a límit el divendres 2 d'agost per a registrar un nova convocatòria de vaga.









En un comunicat aquest dimarts 30 de juliol, UGT ha informat que el comitè d'empresa, que va estar reunit durant el matí i la tarda d'aquest dilluns 29 de juliol, va aprovar amb 14 vots a favor i dues abstencions "la continuïtat de les mobilitzacions durant el mes d'agost ".





També van acordar "forçar la direcció de l'empresa a seure a negociar durant aquesta setmana", per al que han posat com a límit el divendres 2 d'agost.





La secció sindical de la UGT d'Iberia Barcelona ha insistit que la solució del conflicte "només es pot negociar a Catalunya, encara que la signatura final sigui en l'àmbit estatal".





A més, ha valorat com a positives les jornades de vaga del dissabte i el diumenge dels treballadors de terra d'Iberia Barcelona i han criticat que "la direcció de l'empresa no hagi estat a l'altura durant les negociacions per evitar el conflicte.





Si finalment es produeixen aquestes mobilitzacions, coincidirien amb la vaga indefinida prevista pels controladors de seguretat de l'aeroport del Prat que s'inicia el 9 d'agost.