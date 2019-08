El grau que obtinguin els presos catalans després de la sentència pot esquitxar el Govern de Sánchez

La resolució del judici del 'Procés' esquitxarà al Govern de Pedro Sánchez, estigui format o no. La sentència es coneixerà durant el mes que ve, cosa que, tret de sorpresa, implicarà penes de presó per als presos catalans.









Les decisions i conseqüències implicaran al Govern de Sánchez, sigui un govern format oa punt d'anar a les eleccions.





Tal com destaca 'ElConfidencial', la clau està en la qualificació en grau i la presó on es troben els presos catalans en el moment de la decisió. Es preveu que els presos siguin traslladats una altra vegada a Madrid abans que acabi el judici.





Després d'un termini de dos mesos, qualsevol pres no preventiu ha de tenir assignat un grau determinat, optant pràcticament sempre pel segon. Encara que podria ser de tercer grau, el que implicaria poder sortir de la presó els caps de setmana i, durant la mateixa, exercir en el treball.





DE QUÈ DEPÈN?





Depèn de la presó en la qual es trobin els presos en el moment que es dicti la sentència, ja que qui atorga aquest tipus de distintius és la junta de tractament Penitenciari de cada presó.





Si els presos són retornats a presons catalanes abans d'aquest termini, la decisió dependria directament sobre la Generalitat i deixaria de ser competència de l'Executiu espanyol.





D'aquesta manera, hi ha dubtes sobre si mantenir a Madrid als presos o traslladar-los als centres penitenciaris de Catalunya amb el risc que obtinguin el grau 3, ja que la decisió del Govern, on tenen influències, no seria una altra.