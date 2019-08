El detingut per abús sexual a una reportera a Vilafranca és un mosso

L'home detingut per presumpte abús sexual a una reportera a Vilafranca del Penedès és un mosso d'Esquadra, ha informat el cos policial, que obrirà un procés intern contra l'agent.









El sospitós va ser detingut divendres pels Mossos d'Esquadra després que la reportera denunciés els abusos, presumptament ocorreguts durant la jornada castellera de Sant Fèlix a Vilafranca.





Divendres al migdia la víctima va denunciar tocaments i hores després els Mossos van detenir l'home, que ha passat aquest dissabte a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vilafranca.





La policia catalana ha informat que el procés intern contra l'agent anirà per separat de la investigació judicial.





TOCAMENTS





En diversos apunts a Twitter, la denunciant ha explicat que un casteller va agafar de la cintura i li va fer tocaments: "M'agrada la meva feina i ho vull seguir exercint. M'agraden les diades, la gresca i la cervesa. El que no m'agrada és sentir-me com una nina de plàstic durant la meva jornada laboral. Ni mai ", ha afirmat.





A més, ha explicat que un grup de persones la va agafar per fer-se fotos amb ella sense que ella volgués: "M'han agafat per tot arreu", ha afegit la reportera, que ha agraït el suport rebut.





A més, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha condemnat "enèrgicament" els abusos sexuals denunciats per la reportera i ha assegurat que treballaran per evitar que es repeteixin fets com aquest.





ORDRE D'ALLUNYAMENT





El jutjat de guàrdia de Vilafranca del Penedès (Barcelona) ha dictat una ordre d'allunyament de 1.000 metres per al mosso d'esquadra que presumptament va abusar sexualment d'una periodista a la diada castellera de Sant Fèlix divendres.





En un comunicat aquest dissabte, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que la jutgessa també ha acordat llibertat provisional i incomunicació amb la víctima per qualsevol mitjà, d'acord amb la petició del ministeri públic.