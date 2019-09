Rivera torna a escena amb un nucli intern dur i fet a mida renovat i diversos reptes polítics

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, torna a ser la cara visible de la formació taronja després d'haver estat l'últim mes de vacances, després de fer canvis importants en el partit per tancar la crisi política que han viscut a l'interior de la formació durant els últims mesos.









Rivera va ampliar i va redissenyar el seu comitè executiu, passant de 33 a 50 membres, i també el comitè permanent, que té 16 membres. Tots els membres són afins a Rivera, que ha buscat envoltar amb el seu cercle en el qual més confiança té per afrontar la crisi.





El líder de la formació, durant els últims mesos ha adoptat un perfil baix, de manera que durant aquest mes de vacances tampoc s'ha notat massa la seva absència, de la qual s'han encarregat, sobretot, Arrimadas i Villegas.





REPTES DE LA FORMACIÓ





En tornar, Rivera presidirà el recentment reformat comitè executiu permanent -16 membres- on es discutiran les línies generals dels reptes que té la formació durant el nou curs polític.





Ciutadans ja es prepara per a una possible tornada a les urnes, on els partits polítics haurien tan sols una setmana -de forma oficial- per preparar la campanya electoral, en el cas que el dia 23 de setembre no hi hagi Govern, cosa que sembla evident després de la falta d'entesa entre Podem i PSOE.





En unes possibles eleccions, les quartes en quatre anys, els pronòstics no són optimistes per a la formació taronja, ja que es preveu l'estancament polític del partit, cosa que la formació començarà a treballar com un altre repte durant les properes setmanes, tal com destaca 'El Independiente'.





Rivera segueix amb l'objectiu de ser l'alternativa al Partit Popular, encara que això generi problemes a nivell intern i dimissions de gent important de la formació. El líder de Ciutadans vol liderar l'oposició contra Pedro Sánchez a qualsevol preu.





Una altra de les grans tasques per al partit és la de retornar l'aire liberal amb el qual s'havia identificat durant molt de temps.