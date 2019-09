Bolsonaro pretén indultar els policies implicats en les massacres com la de Carandiru

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, va afirmar aquest dissabte passat que tenia la intenció d'indultar als agents de policia que van participar en la massacre d'Eldorado dues Carajas i la massacre de Carandiru, així com als involucrats en l'episodi de l'autobús 174 a Rio de Janeiro.









Bolsonaro va parlar amb la premsa en una conversa que, tal com recull el rotatiu 'O Globo', no es va poder registrar ni ser gravada.





"No vull donar detalls, però hi ha casos que, si puc atorgar l'indult, ho vaig a atorgar. Com els policies que van estar en Carandirú, a l'autobús 174, a Eldorado 2 Carajás i si hi ha alguna cosa pendent en el cas d'Ana Hickmann ", va afirmar Bolsonaro.





Sobre la Massacre de Carandiru, el president va afirmar que si el Comandant Ubiratan Guimaraes fos viu, també es beneficiaria de l'indult -responsable de la mort de 111 presoners a la presó de Carandiru el 1992-.