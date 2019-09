Arribar tard a la feina pot implicar una baixada del salari

L'Audiència Nacional (AN) ha emès una sentència segons la qual, arran del registre horari obligatori en les empreses, arribar tard a la feina pot suposar una retallada en la nòmina.









Així ho ha dictat la Sala Social de l'AN en la seva primera resolució sobre el registre horari l aboral. Al·lega que "no hi ha una efectiva prestació de serveis per part de l'empleat" quan fitxa després de l'hora que li correspon.





D'aquesta manera, l'AN desestima la demanda sindical contra l'empresa de teleassistència Atento.





CGT va denunciar que la companyia tenia com a pràctica habitual la retallada de la nòmina si l'empleat arribava uns minuts tard. Segons l'opinió del sindicat, això podria compensar amb recuperar aquest temps o amb un altre tipus de sancions disciplinàries, però no baixant el salari.





La sentència estipula que "perquè hi hagi multa d'haver cal que hi hagi un efectiu meritació del salari". Afegeix que "el treballador no pot reclamar salari algun per períodes de temps per ínfims que aquests siguin en què no hi hagi efectiva prestació de serveis".