Endesa ha mostrat la seva disposició per estudiar la proposta d'un conveni per gestionar el deute de famílies vulnerables que aquest dilluns ha acordat la Generalitat amb les diputacions, les entitats municipalistes ACM i FMC, i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i ha compartit la necessitat de treballar per un conveni "que arribi a bon port".

Així mateix, la companyia s'ha defensat de les acusacions llançades per algunes administracions afirmant que a la carta no es va formular "cap amenaça, sinó la urgència de trobar una solució".





D'altra banda, va afegir que la seva voluntat d'acord es demostra amb el fet que és l'única empresa elèctrica que ha presentat una proposta constructiva, va afirmar.





Sobre les concrecions de com s'ha de gestionar aquest deute i si mantenen la proposta del 50%, han dit que esperen a veure la proposta i que, primer de tot, és important "ser conscients de la necessitat que hi ha de trobar aquesta sortida".





"Recollirem i analitzarem la proposta" que els facin, han explicat fonts de la subministradora, que han assenyalat que ja es van expressar en aquest sentit a la carta que van enviar a 250 ajuntaments catalans, en què els van proposar cofinançar al 50% el deute de clients vulnerables.





Endesa ja va constatar aquest diumenge el seu "compromís ferm" de consensuar amb les diferents administracions competents com compartir el pagament de tot el deute dels seus clients vulnerables a Catalunya, assegurant que no pretén imposar solucions ni ultimàtums, sinó desbloquejar la situació.