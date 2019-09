El PSOE oferirà a Podem un programa amb algunes de les seves mesures estrella

Només el nucli més proper al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, coneix quina part del programa d'Unides Podem s'ha incorporat el líder del PSOE a la seva proposta d'acord programàtic que llançarà dimarts en públic amb l'objectiu de convèncer la formació estatge que permeti la seva investidura.









L'Executiva Federal del PSOE al complet --que componen mig centenar de persones-- s'ha reunit aquest dilluns a Ferraz per donar llum verda al document. No obstant això, precisen assistents a aquesta trobada, el text que ha rebut l'aval de l'Executiva no estava complet, ja que faltava al voltant d'un 10 per cent que Sánchez i el seu nucli dur no volen donar a conèixer fins dimarts.





Sánchez ha demanat al seu direcció aquest vot de confiança pel que fa a les mesures que falten, on hi haurà alguna sorpresa que el líder socialista es reserva per a l'acte a l'Estació de Chamartín on donarà a conèixer el document.





El PSOE ja ha avançat que la seva proposta d'acord programàtic incorporarà algunes propostes del programa electoral de Unides Podem i de l'última oferta de negociació llançada a l'agost pels morats, però fins a la data no ha revelat quines mesures són aquestes.







A la reunió de l'Executiva, Sánchez ha informat que l'única opció possible per evitar una repetició electoral passa perquè Unides Podem doni el seu vistiplau a l'acord programàtic en el qual porta treballant les últimes setmanes i que ha completat amb aportacions de la societat civil .





El PSOE està obert al fet que Podem faci aportacions al document, sempre que es tracti de compromisos que siguin assumibles pels socialistes, que en cap cas obriran la negociació sobre la totalitat del document, que presentaran als morats ja molt definit amb 300 mesures .





La direcció del partit es mostra unida al voltant del convenciment del líder que és millor anar a una repetició electoral ara que després d'uns mesos després de constatar la debilitat d'un Govern de coalició amb Podem.







Ara bé, en la trobada hi ha hagut una intervenció d'un membre de la direcció que percep que el partit no ha donat mostres clares d'haver intentat un acord amb Podem per tots els mitjans.