El PSOE, a punt per anar a eleccions

El PSOE es mostra preparat per repetir eleccions generals si finalment no aconsegueix el suport d'Unides Podem i preveu que, en cas de produir comicis, la campanya electoral serà curta.









El programa electoral seria el document tancat després de la ronda estiuenca amb col·lectius socials, que està previst que es presenti dimarts.





Després de dos mesos sense acord després de la investidura fallida de juliol, les incògnites continuen en l'aire i l'únic contacte que han tingut els líders polítics al Congrés ha servit per visibilitzar encara més les diferències.





Queden dues setmanes per al compte enrere i, llevat sorpreses d'última hora, el setembre comença cada vegada més proper a la repetició d'eleccions.





"No són de fiar", va arribar a dir Rafael Simancas (PSOE) sobre Unides Podem dijous a la cambra baixa durant el debat per la crisi de l'Open Arms.





Els socialistes treballen amb la hipòtesi que una campanya curta no els perjudicaria i, segons dades internes i les últimes enquestes, confien que les eleccions les guanyaria Pedro Sánchez, i fins i tot amb millors resultats que a l'abril.





El PSOE justifica que un sector dels votants d'Unides Podem es decantaria ara pels socialistes amb l'objectiu d'arribar a formar un Govern estable, ja que hi ha cert descontentament en les files de la formació morada per no haver facilitat la investidura de Sánchez.





Des Ferraz també sostenen que una part de Ciutadans descontenta amb els pactes amb Vox i PP a nivell local i autonòmic també votaria ara el PSOE.