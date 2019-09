La ANC intenta sumar els comuns enmig del caos de l'independentisme

L'Assemblea Nacional Catalana vol donar una resposta unitària a la sentència del judici del procés, que segons les previsions es farà pública molt pròximament, i per això vol sumar no només els independentistes sinó també els comuns.









Per a això, ha creat una nova plataforma que encara no té dirigent però amb la qual intenten aglutinar el màxim nombre de sensibilitats polítiques, en un moment de crisi per les desqualificacions obertes entre PdCAT i ERC, així com per les diferències internes dels exconvergentes.





Davant d'aquesta situació, l'ANC vol aconseguir la unitat basant-se en que hi ha el dret d'aconseguir la independència de manera pacífica.





Fonts parlamentàries han reconegut que aquesta iniciativa es produeix en un moment de desgast de l'independentisme, just a les portes de la Diada de l'11 de setembre.





En aquest sentit, hi ha el dubte sobre si les grans manifestacions del 11-S que s'han vist en els últims anys començaran a estar de mal borràs i si, en aquesta ocasió, la mobilització punxarà per desgast ciutadà i polític.





De fet, tampoc aquest estiu s'ha vist la tradicional unitat entre ANC i Òmnium Cultural per organitzar la Diada.





La nova plataforma és vista per a un sector parlamentari com un intent d'última hora d'aconseguir unitat, quan dirigents d'ERC s'han desmarcat de la manifestació, mentre a PDeCAT es distancien de la Crida de Carles Puigdemont i els Comitès de Defensa de la República ( CDR) prenen les seves pròpies iniciatives.





En aquest context, atraure els comuns seria vist com un èxit.