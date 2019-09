Miguel Carballeda: "L'ONCE ha generat 111.327 llocs de treball per a persones amb discapacitat en 18 anys"

El president d'ONCE, Miguel Carballeda, ha destacat les bones xifres del Grup Social ONCE el 2018, amb una facturació superior a 3.000 milions d'euros, i ha subratllat que l'entitat ha generat 111.327 llocs de treball per a persones amb discapacitat en els últims 18 anys.









Carballeda ha remarcat que són xifres positives que persegueixen un fi últim, crear ocupació per a persones amb discapacitat "coneixedors que un salari digne és la millor manera d'inclusió possible".





En aquest sentit, en una arrencada de segle XXI marcat per les paraules crisi i atur, l'ONCE ha seguit generant llocs de treball per a persones amb discapacitat.





El Grup Social ONCE ha facturat per primera vegada en la història més de 3.000 milions d'euros el 2018, gràcies sobretot a l'augment de la comercialització de productes de joc, amb un 8,5% més en relació al 2017, i l'increment de les empreses Ilunion, que van créixer un 9,2%.









Segons ha assenyalat l'entitat en un comunicat, durant 2018 va impulsar l'ocupació per a 11.937 persones (11.571 amb discapacitat) i va realitzar 1.033 contractes indefinits a agents venedors de l'Organització.





D'aquesta manera, el Grup Social ONCE tanca amb una plantilla total de 71.393 treballadors i treballadores, el 58% amb discapacitat i 30.217 dones (42,3%).





L'informe mostra la suma d'un grup que combina la sinergia de tres àrees: la gestió de joc responsable de l'ONCE, els beneficis són el motor econòmic de l'ajuda a persones cegues; la formació, accessibilitat i inclusió laboral de persones amb discapacitat, a través de l'aportació a Fundació ONCE; i la realitat d'Ilunion, que genera valor als seus clients i ocupació de qualitat per a persones amb discapacitat.





Amb aquestes dades, segons l'informe elaborat per la consultora PwC per l'Organització, l'ONCE representa un 0,52% de l'ocupació a Espanya, és el quart ocupador a nivell estatal i el primer a persones amb discapacitat; i significa, per nivell de facturació, el 0,27% del producte interior brut (PIB).





Cada àrea que compon el Grup Social ONCE va realitzar una destacada aportació als resultats en 2018, encapçalats per l'ONCE, les vendes de productes de loteria van augmentar un 8,5% fins als 2.160,9 milions d'euros, el que permet impulsar la inversió social i l'ocupació, garantint l'objectiu de joc responsable.





ILUNION





Ilunion, les empreses del Grup Social ONCE, van mantenir el 2018 la seva tendència alcista dels últims sis anys i van millorar un 9,2% la seva xifra de negoci, fins als 925.200.000 d'euros, impulsats pel comportament positiu de les divisions de serveis, més l'hotelera i hospitalària, que representen més del 80% del negoci.