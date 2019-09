Foment del Treball se suma a la petició de reformar el Codi Penal per reduir la inseguretat

Foment del Treball ha proposat combatre la "inseguretat ciutadana" a Barcelona reformant el Codi Penal, creant nous jutjats d'Instrucció i del Penal per a la seguretat de la ciutadania i impulsant noves polítiques de seguretat i prevenció.









Ho ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, que ha explicat que la proposta està impulsada des dels sectors econòmics del turisme i el comerç i es dirigeix als tres poders de l'Estat -executiu, legislatiu i judicial-, a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona.





Sánchez Llibre se suma així a altres veus d'àmbits polítics i socials que reclamen reformar les lleis per frenar el nombre de delinqüents reincidents.





Ha emmarcat la presentació d'aquest pla de xoc, que consta de cinc mesures, en la voluntat que Barcelona segueixi sent una ciutat d'"excel·lència mundial", i ha afegit que volen fugir de l'alarmisme perquè els problemes de la capital catalana són els propis d'una gran metròpoli.





La patronal ja ha lliurat la proposta al conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch; a la delegada del Govern central a Catalunya, Teresa Cunillera; al primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; al tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, i a la regidora d'Educació, Montserrat Ballarín: "Estan disposats a fer un front comú".





"Barcelona no ha de trobar consol en la situació d'inseguretat d'altres grans capitals d'Europa i del món", segons el president de la patronal, que veu necessari fer una proposta decidida i autoexigent per mantenir l'excel·lència en seguretat ciutadana.





La primera de les propostes, promogudes per les comissió jurídica de Foment del Treball, és la reforma del Codi Penal per combatre la multireincidència en els furts, canviant l'article 22 perquè els furts passin de delictes lleus a delictes menys greus en cas de reincidència .





Sánchez Llibre ha dit així, en cas de reincidència, aquests delictes serien considerats delictes menys greus i, en cas de multireincidència, serien castigats amb un a tres anys de presó: "Si volem aconseguir rapidesa, hauríem de poder-lo tramitar amb una proposició de llei en Congrés".





La patronal també proposa que l'Estat creu jutjats d'Instrucció i del Penal especialitzats en seguretat ciutadana, ja que no requereix "reformes legislatives de fons", encara que per accelerar la mesura, com a alternativa, proposa atribuir aquests assumptes a alguns jutjats existents a Barcelona a través del TSJC.





JUDICIS "IMMEDIATS"





Una altra mesura és impulsar els judicis immediats perquè se celebrin entre 24 i 72 hores des de la comissió del delicte, cosa que entenen que no requereix modificar la Llei d'enjudiciament criminal i que permetria que el presumpte autor de delicte només sortís del jutjat amb una sentència absolutòria o condemnatòria.





Les altres dues propostes són la coordinació de polítiques de seguretat i major presència policial de proximitat amb l'adopció per part de l'administració local o el poder executiu autonòmic de polítiques de seguretat i prevenció, i la cooperació de tots els agents implicats, tant a nivell executiu com judicial.