Comunitats com Madrid, Castella i Lleó, Galícia, Múrcia, Balears o Castella-la Manxa tindran aquest nou curs escolar un horari lectiu per sobre del que recomana la llei, en concret l'aprovada aquest any al Congrés que reverteix retallades en educació impostos el 2012 pel Govern de Mariano Rajoy com l'augment de les hores que els docents havien de passar impartint classe a l'aula a la setmana.





MÉS INFORMACIÓ Vaga de professors a Catalunya el 16 de maig contra les retallades





Així ho ha denunciat aquest dimarts el sindicat d'ensenyament STEs en una roda de premsa celebrada a Madrid el dia abans de l'inici del curs escolar 2019-2020, que comença demà a alguns col·legis de Navarra i fins al 12 de setembre a la resta de les comunitats autònomes.





El sindicat ha assenyalat que la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Galícia, Múrcia, Balears i Castella-la Manxa, mantenen les 20 hores lectives setmanals a Secundària, quan la llei recomana a les comunitats que no superin les 18, i les 25 hores en Infantil i Primària, quan no haurien de superar les 23.





Astúries, Canàries, Comunitat Valenciana i Andalusia també mantindran les 25 hores lectives en Infantil i Primària, mentre a Cantàbria seran 24 en aquestes mateixes etapes educatives.





EL MINISTERI TAMPOC COMPLEIX





Segons el secretari confederal del sindicat, José Ramón Merino, el curs "va a començar amb uns horaris lectius per sobre d'aquestes 18 i 23 hores" fins i tot a Ceuta i Melilla, on les competències escolars continuen depenent del Ministeri d'Educació que dirigeix la socialista Isabel Celaá, que va impulsar la 'Llei de millora de les condicions per a l'exercici de la docència i l'ensenyament en l'àmbit de l'educació no universitària' que va acabar amb l'augment de l'horari lectiu imposat en 2012.





En concret, aquesta llei pretenia acabar amb les últimes mesures vigents del Reial Decret de racionalització de la despesa educativa aprovat pel govern del PP. Entre elles, l'augment de l'horari lectiu del personal docent fins a les 25 hores en Educació Infantil i 20 hores en les restants ensenyaments.





No obstant això, la llei dissenyada per Celaá no obliga les comunitats autònomes a reduir l'horari, tan sols ho recomana. El Congrés va rebutjar una esmena del Partit Popular perquè les 23 hores lectives per als mestres de Primària i les 18 per a professors de Secundària s'establissin en tot el territori nacional. Algunes de les comunitats del PP, però, són les que mantenen l'horari lectiu per sobre d'aquestes xifres.





Des del sindicat STEs, Alberto Carrillo ha recordat que tots els professors tenen el mateix horari laboral que "qualsevol funcionari", és a dir, 37,5 hores setmanals, mentre l'horari lectiu és el temps que roman fent classe, que en la seva opinió es va augmentar el 2012 perquè "hi hagués un nombre molt més gran d'alumnes a càrrec del mateix docent".





CANVIS EN LES OPOSICIONS





El sindicat d'ensenyament STEs ha destacat també que el curs comença amb 28.000 funcionaris després d'haver superat les oposicions, encara que lamenten que després d'aquest procés selectiu han perdut la feina "centenars de persones que han exercit el seu treball com a personal interí" en els últims anys i que "es veuen abocats a l'atur".





Per això, STEs demanarà al Ministeri d'Educació i Formació Professional desenvolupi la normativa que estableix l'Estatut Bàsic de l'Empleat (EBEP) que considera, ha recordat el sindicat, l'"accés diferenciat" com una via per accedir al funcionariat "i que suposi de una vegada per totes la consolidació de l'ocupació d'aquestes persones".





A més, el sindicat ha reclamat que en les oposicions de l'any que les proves no siguin eliminatòries, "perquè és més just per seleccionar a les persones més capacitades per a la docència", ha argumentat el secretari confederal de STEs, José Ramón Merino.