Vaga de professors a Catalunya el 16 de maig contra les retallades

Els sindicats UstecStes, Aspepc-SPS, CCOO i UGT han convocat una vaga i mobilitzacions a les escoles i instituts catalans per al dijous 16 de maig per l'"infrafinançament" i per recuperar les condicions de 2010, com han anunciat aquest divendres els seus impulsors en roda de premsa.









"El curs comença al setembre i no tenim temps perquè les plantilles es fan al maig", ha destacat el portaveu d'UstecStes, Ramon Font, que ha xifrat en 7.000 els professors que es necessiten, i en 100 milions la partida econòmica necessària per revertir les retallades.





"L'educació pública catalana està endèmicament infrafinançada. No compleix ni de lluny el 6% establert per la Llei d'Educació Catalana (LEC)", han destacat els organitzadors, que demanen un decret llei que permeti revertir les retallades.





Segons la seva opinió, el Govern no ha impulsat cap mesura en l'educació pública que millori substancialment la seva qualitat des del passat 2017.





Les retallades que es van impulsar de manera "extraordinària" des del primer moment de la crisi encara no han estat revertits després de sis anys de creixement econòmic, asseguren.





També lamenten que no s'han desenvolupat els acords i lleis que permeten la reducció de l'horari lectiu, el que ha generat un "greu deteriorament" de les condicions laborals, i de la qualitat de l'ensenyament públic.





Reclamen restablir l'horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d'aplicació per al curs 2019-2020 com "reivindicació irrenunciable", una reducció de les ràtios, l'estabilització del personal interí i substitut, la conversió dels terços de jornada en mitges jornades.





També l'augment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat, la recuperació del poder adquisitiu perdut, el reconeixement del primer estadi de nou a sis anys, el retorn del caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys.