El periodista Philippe Lançon escriu un llibre sobre la vivència de l'atemptat terrorista contra Charlie Hebdo

"Segurament va ser en aquest moviment gradual cap a terra quan vaig rebre, almenys tres vegades, l'impacte d'unes bales perdudes o disparades directament a curta distància. Em vaig creure il·lès. No, il·lès no. La idea de ferida encara no s'havia obert pas fins a mi. Estava a terra, cap per avall, els ulls encara oberts, quan vaig sentir el soroll de les bales sortir completament de la innocentada, de la infància, del dibuix i acostar-se al bagul o al somni en el qual em trobava. No hi va haver ràfegues. el que es movia cap al fons de la sala i cap a mi disparava una bala i deia: «Allahu Akbar!»".





Amb aquestes paraules el periodista Philippe Lançon evoca el seu record del malson que va viure el 7 de gener de 2015 quan, en sortir de casa i en lloc d'anar a la redacció del diari Liberation, va optar per fer-ho a la seu de la revista Charlie Hebdo, un setmanari d'humor d'ideologia esquerrana i fortament crític amb les religions institucionalitzades, que havia publicat diverses caricatures del profeta Mahoma.









Dos joves musulmans, els germans Saïd i Chérif Kouachi, van decidir fer justícia pel seu compte i venjar tals ofenses. Es van presentar a la redacció de la publicació satírica i van disparar a boca de canó, provocant tant amb aquest acte com en la seva posterior persecució la mort d'un total 12 persones i ferides a altres onze. Entre aquestes última es trobava Lançon, que, seriosament afectat en la seva mandíbula, va viure a partir d'aquest moment un calvari d'onze mesos en el transcurs dels quals es va sotmetre a diverses operacions. Un cop superades les principals conseqüències de tot això, es va disposar a relatar la seva experiència i el resultat és 'El colgajo' (Anagrama, en català 'L'Esqueix de carn', Angle).





Lançon ha vingut a Barcelona per presentar aquest text i ho ha fet en fluid castellà, llengua que, segons va dir distessament l'editor Jorge Herralde, bon amic seu des de fa anys, "va aprendre gràcies a les seves moltes núvies espanyoles". Va recordar que els protagonistes de la massacre van ser "dos fills de la República", és a dir, dos ciutadans francesos d'origen àrab i va dir que no havia volgut escriure una obra patètica, tampoc política, ni sociològica i ni tan sols una eina per contribuir a la teràpia de la situació viscuda i de les seves conseqüències. "Em va costar començar el llibre perquè tenia la primera frase, però no la segona, fins que em vaig adonar que havia de redactar-lo no com la víctima que vaig ser, sinó simplement com l'escriptor que sempre he estat. A partir de llavors tot va anar sobre rodes i el vaig acabar en mig any. Recordo que la revisió de l'últim capítol la vaig fer a l'habitació de l'hospital abans de ser conduït al quiròfan per a una nova operació ". Estem, doncs, davant d'una obra memorialística? "Un bon llibre -aclareix- és el que troba la fórmula per explicar una història i que no està pendent de a quin gènere pertany i si està relatant ficció o realitat. La imaginació està en la manera d'escriure".





Confessa que "em vaig concentrar en acceptar un tractament quirúrgic bestial i en ensinistrar-me per suportar el dolor, començant una nova vida. No hi va haver per tant espai per l'odi, ni per la rancúnia, perquè tota la meva vida he estat pacífic i poc radical. A més , sóc incapaç de comprendre que l'odi pugui ser útil ni tan sols per a la creació literària".





Lançon reivindica la funció de l'humor, que és una cosa tant o més important quan més a prop estàs de la mort i lamenta la imposició de l'anomenada "correcció política" perquè constitueix una arma letal per aquell. "Si es posen límits a l'humor amb una o altra excusa, al final no podrem riure'ns de res, la burla no és un discurs, sinó una caricatura de la vida que ajuda l'ésser humà a riure de les seves pròpies desgràcies".





I recorda que el primer objecte de sàtira de Charlie Hebdo va ser l'Església Catòlica i que la revista no va tenir l'obsessió per l'islam que després se li ha volgut atribuir. "No vam publicar més de mitja dotzena de caricatures en deu anys, encara que certament sempre va ser una publicació anticlerical". A més, va afegir, els protagonistes no érem els redactors, sinó els dibuixants, que ni tan sols eren periodistes, sinó artistes gràfics.