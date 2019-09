UGT denuncia que l'Ajuntament de Lleida dona l'esquena als treballadors del polígon El Segre

UGT-Terres de Lleida ha criticat que la Paeria hagi creat un grup de treball conjunt amb empresaris del polígon industrial El Segre sense incloure els treballadors.





La mesura no ha agradat al sindicat, que considera que "no s'han tingut en compte als treballadors i treballadores, que al final són els usuaris principals i els majors afectats per les greus deficiències que pateix".









En aquest sentit, el secretari general de la UGT-Terres de Lleida, José Luis Aguilà, ha recordat la necessitat de comptar amb el sindicat en aquestes trobades. Aguilà reivindica el coneixement de primera mà de la UGT i destaca que va ser la impulsora -dins el Pacte Social per la Ciutadania- de la línia d'autobús L1, que arriba fins al polígon, una de les més demandades de totes les línies d'Autobusos de Lleida. "Un servei que és tot un èxit des de fa anys", ha apuntat Aguilà, "i que demostra que els sindicats estem per donar solucions".





EL POLÍGON NECESSITA MILLORES





El polígon El Segre compta amb un informe tècnic de mancances de mobilitat i d'infraestructures, elaborat en el marc del programa Gesmopoli i finançat amb fons europeus. Arran d'aquest projecte es van escollir 12 polígons de Catalunya per estudiar la seva viabilitat i les modificacions necessàries per fer-los més segurs, viables i sostenibles. I entre ells es trobava el polígon El Segre.





"No ens agrada aquest tarannà de la Paeria i esperem que sigui reconduït com més viat millor", ha conclòs Aguilà.