Està Jordi Pujol a l'ombra del procés?

En el debat de quin paper juga l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol en el procés independentista català, hi ha qui sosté que és el cervell a l'ombra d'aquesta etapa.









Així ho avala també un informe dels Mossos d'Esquadra segons el qual el salt per fer un pas més en el secessionisme català es va gestar en una reunió de dirigents de la llavors Convergència que va tenir lloc el 2011 i a la qual van acudir tres fills de Pujol.





La imatge de l'expresident l'1 d'octubre de 2017 votant en el referèndum il·legal d'independència sumaria punts a aquesta teoria segons la qual Pujol està darrere del procés.





Pujol, amb nombrosos problemes judicials, roman en un discret segon pla pel que fa a la política catalana i ocasionalment escriu algun article o apareix en algun acte públic.





En els últims anys, el que més ha censurat l'expresident és la manca de resposta de l'Estat espanyol a la qüestió catalana. En la seva opinió, el debat se centra més del que es parla en el poder econòmic i administratiu, en el reconeixement d'una realitat col·lectiva i en la memòria històrica.





En un dels seus últims escrits, assenyala que per resoldre el conflicte cal que hi hagi competència real per a la Generalitat, finançament just i reconeixement d'una identitat pròpia.





No cita de manera directa el dret a decidir ni la celebració del referèndum d'autodeterminació, però sí el compliment de l'Estatut.