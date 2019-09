Arrenca el judici a sis regidors de Badalona acusats de desobediència pel 12-O

El judici a sis regidors de Badalona (Barcelona) acusats de desobediència per suposadament obrir l'Ajuntament al públic el 12-O de 2016 ha començat aquest dimecres a la Ciutat de la Justícia de Barcelona.









Els sis regidors jutjats de Guanyem Badalona En Comú i ERC -Oriol Lladó, Agnès Rotger, José Téllez, Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb i Francesc Duran-, han entrat al jutjat al voltant de les 9:30 hores.





Els edils han arribat acompanyats per diversos líders independentistes i sobiranistes de les seves formacions polítiques i Òmnium Cultural, així com de l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, que estava de viatge aquest dia.





Han al·legat davant el jutge que van fer un "acte polític" i que estaven fent política emparats pel seu dret a representació política recollit en la Constitució Espanyola.





Així ho han declarat els edils Oriol Lladó i José Téllez en les seves respectives declaracions davant les preguntes del fiscal.





"El Viver no estava obert al públic, les portes estaven tancades, les llums ni tan sols estaven enceses, la porta habitual del públic estava tancada, no es van encendre ordinadors, no es van fer tràmits", ha defensat Lladó, que aquell dia exercia d'alcalde en funcions perquè l'alcaldessa Dolors Sabater estava de viatge.





Han explicat que van decidir enviar el correu electrònic als treballadors dient que no anessin a treballar perquè van entendre que no podia ser una jornada laboral convencional: "El que teníem clar és que aquella jornada que havíem plantejat no es podia aconseguir. L'advertiment jurídic és que no podia produir-se allò que s'havia pactat", ha afegit Lladó.





Per part seva, Téllez ha explicat que va trencar l'ordre judicial per a expressar que estaven disconformes amb ella, i que va ser una decisió improvisada sense estar consensuada: "S'havia jugat amb els 'tempos' perquè s'havia generat indefensió. Trencar l'acte és la forma de mostrar el meu empipament".