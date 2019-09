David Valcarce serà director de TVE i Enric Hernández d'Informació de RTVE

RTVE ha renovat la seva direcció amb el nomenament de David Valcarce com a director de TVE; Enric Hernández, exdirector d''El Periódico de Catalunya', que ocuparà la direcció d'Informació i Actualitat de RTVE, càrrec de nova creació, i Víctor Sánchez que es posarà al capdavant de l'àrea d'Operacions.













David Valcarce, de 62 anys, substitueix en el càrrec Eladio Jareño. Enginyer superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Madrid, ha desenvolupat la seva carrera professional a TVE després d'entrar a RTVE per oposició el 1978. El nou director va ser clau el desplegament tècnic en grans esdeveniments realitzats per TVE, com els Jocs Olímpics de Sydney, Atenes , Pekin, Londres i Rio, casaments reals, proclamació del rei Felip VI i visites papals a Espanya.





Des del 1987 ha ocupat càrrecs de responsabilitat amb els diferents equips que han estat al capdavant de RTVE.





Enric Hernández, de 50 anys, és llicenciat en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, i assumirà el càrrec de director d'Informació i Actualitat.





La direcció de RTVE ha justificat la creació d'aquest càrrec perquè ja existeix a "en altres televisions públiques de referència com la BBC" i la seva tasca inclourà la coordinació de la informació entre els diferents canals i emissores de RTVE, així com la unificació de criteris entre informatius i magazines "donant relleu a l'actualitat que els uneix". Així mateix, Hernández haurà de "impulsar" la transformació digital en què es troba RTVE.





Enric Hernández va dirigir El Periódico de Cataluña des de 2010 i fins al maig de 2019 va dirigir i prèviament, el 2009, havia estat director adjunt d'El País i responsable de la seva edició en CataluÑa.Entre 1992 i 2008, va ser cronista polític a Madrid per al diari Avui i El Periódico Hernández ha estat vinculat a RTVE com a analista de Los Desayunos de TVE i tertulià de RNE.