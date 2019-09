Troben el cadàver de Blanca Fernández Ochoa

Fuentes policiales han confirmado a la agencia estatal EFE que se ha encontrado el cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa.





Un perro policía ha hallado el cadáver de una mujer en la zona del pico de la Peñota de Cercedilla, donde estaban buscando a la exesquiadora desaparecida Blanca Fernández Ochoa, han informado fuentes policiales, que finalmente se ha confirmado que era el de la deportista.









Va ser un veí el que va informar als agents que s'havia trobat amb Blanca Fernández Ochoa fa uns dies i que li havia dit que anava a anar a caminar per aquesta zona. Per això, s'ha preparat una ruta específica a aquesta zona i llavors l'han trobat cap a les 13.30 hores.





El dispositiu, coordinant per la Guàrdia Civil i la investigació la porta Policia Nacional s'ha desplaçat fins al lloc on es troba el cadàver i han tancat la zona per procedir a l'aixecament del cadàver per a posteriorment procedir a la identificació d'aquest cos.





La exesquiadora estava desapareguda des del dia 25 d'agost, moment en què va ser vist el seu vehicle per última vegada, després que un dia abans avisés la seva família que es dirigia a la muntanya.









Des del dia 25 res se sap del parador de l'esportista espanyola i una setmana després es va començar una recerca intensa amb l'esperança de trobar-la.





Aquest dilluns 2 de setembre es va fer una recerca a peu i amb helicòpters sobre les zones més probable que coneixia i en la qual es movia Fernández Ochoa, en la qual no es va trobar cap objecte d'ella. Concretament, des de La Piñota fins al límit de Segòvia i el port de la Fuenfría.





Dimarts 3 de setembre es van posar en marxa 12 rutes. Les primeres cinc, compostes per voluntaris, acompanyats d'un policia, un guàrdia civil i un guia caní, un gos que va per davant intentant seguir un rastre. Hi ha altres cinc rutes de professionals, compostes per guàrdies civils, policies nacionals, bombers, agents forestals, membres de la Creu Roja i especialistes en muntanya.





(ESTEM AMPLIANT INFORMACIÓ)