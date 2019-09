Nou avortament pel brot de listeriosi

La Conselleria de Salut i Famílies d'Andalusia ha informat aquest dimecres l'avortament sofert per una dona quan es trobava a la setmana 22 de gestació, de manera que s'eleven a cinc el nombre d'avortaments associats al brot de listeriosi, ja que situa en 205 els casos confirmats, després un de nou cas d'un nen "amb un càncer molt evolucionat" a la província de Sevilla.





Els hospitalitzats, per la seva banda, són 46, un més que la jornada anterior, mentre que la embarassades són 14, davant 16 d'aquest dimarts.





Així ho ha indicat en roda de premsa el portaveu del gabinet tècnic creat per la Conselleria de Salut i Famílies per al seguiment del brot de listeriosi, José Miguel Cisneros, qui també ha indicat que el departament que dirigeix Jesús Aguirre ha aprovat l'ampliació del protocol clínic vigent recomanant tractament antibiòtic per a dones embarassades asimptomàtiques que haguessin menjat l'aliment contaminat causant d'aquest brot de listeriosi.





El protocol previ incloïa ja el tractament a les dones embarassades amb símptomes d'infecció lleu. Aquest protocol, avalat per vuit societats científiques, té com a objectiu reduir el risc real de pèrdua de l'embaràs o la infecció del nounat. Aquest protocol és "pioner" en comparació amb altres experiències en brots de listeriosi registrades a nivell internacional.





El Servei Andalús de Salut ha començat la difusió del protocol a tots els professionals, particularment als metges de família i als ginecòlegs tant de la sanitat pública com privada. Seran aquests professionals els que contactaran en els pròxims dies amb les dones embarassades al seu càrrec per recomanar-los o no el tractament antibiòtic en funció del risc.