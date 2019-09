El president de Societat Civil Catalana (SCC), Fernando Sánchez Costa, ha avisat aquest dimecres que l'entitat està preparant una gran mobilització que farà en cas que "es torni a produir un desafiament a l'Estat de Dret per part del secessionisme".









Ho ha dit en una roda de premsa, en què ha alertat del "tsunami de ruptura" que, al seu parer, l'independentisme vol impulsar després de la sentència del judici de l'1-O al Tribunal Suprem (TS).





"Necessitem serenitat en aquest moment per construir un futur en què capiguem tots", ha sostingut, i ha criticat que la meitat dels ciutadans no se senten representats per les institucions catalanes, segons ell.





Sánchez Costa ha acusat al president de la Generalitat, Quim Torra, de ser el responsable de la "confrontació social que es viu a Catalunya", i ha afirmat que actua al marge del Parlament.





Per això, ha descrit a Torra com el "Boris Johnson català", en referència al primer ministre britànic, i ha retret que el Govern hagi aprovat només una llei en el que va de legislatura.

En aquest sentit, ha demanat a l'Executiu català que se centri en impulsar projectes per millorar la vida dels catalans i, "si no és capaç, que convoqui eleccions com més aviat millor".