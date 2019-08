Societat Civil demanda diverses conselleries pels símbols partidistes en les institucions

Societat Civil Catalana (SCC) ha presentat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) una demanda contra diverses conselleries per "vulneració de drets fonamentals" per la presència de llaços grocs i pancartes en edificis públics, han explicat fonts de l'entitat constitucionalista .









Les mateixes fonts han concretat que la demanda es va presentar a finals de juliol, conjuntament amb Advocats Catalans per la Constitució i "contra la col·locació de llaços i pancartes que vulneren la neutralitat en els edificis de la Generalitat"





En un article publicat aquest mateix dilluns al diari 'El Mundo', el president de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha explicat que en els pròxims dies faran pública la demanda: "Catalunya mostra seriosos dèficits de pluralisme".





A l'article, Sánchez Costa incideix en la nova estratègia que vol aplicar a l'entitat per defensar "una Catalunya plural dins d'una Espanya unida".





El president de SCC fa referència a la polèmica aixecada després d'explicar la nova estratègia en una entrevista d'Europa Press, en què assegurava que "no n'hi ha prou amb dir només 'no' a l'independentisme, enquistat electoralment al voltant del 47%".





"Si volem resultats diferents, cal explorar enfocaments complementaris. Sempre exigirem que es garanteixin amb fermesa democràtica l'ordre constitucional i la sobirania nacional. Però, a més, és imprescindible argumentar, persuadir i convèncer. Hem d'aconseguir que la majoria dels catalans comprenguin que hi ha millors opcions que la ruptura ", argumenta.





Sánchez Costa assegura que l'independentisme ha estat eficaç en l'ampliació de base "perquè ha aconseguit domesticar el futur per a la seva causa".





"El que han ofert els líders independentistes és esperança en un temps de depressió col·lectiva", conclou, i planteja que Espanya recuperi el discurs de l'optimisme i es presenti com una tasca cívica oberta.





El líder de SCC exposa que a una nacionalista català "no cal demanar-li que renunciï a defensar la seva identitat cultural, sinó animar-lo a que ho faci precisament per ser part del patrimoni comú espanyol".





"Al mateix temps, caldrà exigir-li que reconegui i valori la pluralitat interna de la cultura catalana. La pedagogia constitucionalista comença per desmuntar les falses contradiccions nacionalistes: el que semblava incompatible és perfectament articulable", sosté.





Planteja donar-li la volta a l'eix del debat a Catalunya, i creu que seria un èxit important passar "de la lògica de la ruptura a la lògica de la reforma" de l'Estat.





"Per què en lloc de dedicar tant de temps a discutir sobre com trenquem el nostre país, no pensem en com millorar-lo entre tots? El moment està madur per a aquest gir, perquè el desengany independentista és palpable", ha assegurat, i ha afirmat que amb ells es pot recuperar un horitzó compartit que segons el parer de Sánchez Costa és un triomf del constitucionalisme.





REFORMA DE LA GENERALITAT





La lògica reformista que defensa el president de SCC no afecta només a l'Estat, de manera que en l'escrit subratlla que "el primer àmbit que ha de ser reformat és la Generalitat", una reforma en què es comprometen a ser actius com a entitat.





"Catalunya mostra seriosos dèficits de pluralisme i qualitat democràtica: dopatge institucional del teixit social, colonització simbòlica de l'espai públic, falta de neutralitat de l'Administració, monolingüisme i biaix a l'escola", critica.





Per això, anuncia que SCC exigirà sempre el compliment de les lleis, "premissa de la convivència democràtica", i avança que en els propers dies donaran a conèixer la demanda contra diversos departaments.