Esclata la divisió a la cúpula de Societat Civil Catalana per l'estratègia postsentència

Si l'independentisme es presenta avui més desunit que mai, els últims compassos del 'procés' també estan provocant divisió entre les files del constitucionalisme. En els últims dies, aquesta fractura s'ha escenificat amb l'intercanvi d'opinions sobre l'estratègia que hauria de seguir en un futur Societat Civil Catalana i, per extensió, les forces que no donen suport a la secessió de Catalunya.









El toc de clarí el va donar el mateix president de l'entitat constitucionalista, Fernando Sánchez Costa, quan va proposar en una entrevista el passat cap de setmana una política de mà estesa cap als nàufrags del 'procés'.





En paraules de Costa, "no pots dir 'no' a dos milions de persones" i, per tant, cal buscar una sortida per a l'independentisme, una pista d'aterratge de retorn a la legalitat que, segons argumentava Costa, podria ser una volta viable a la normalitat política per ERC.





MÀ DURA DAVANT DE MÀ TOVA





Ha estat un dels vicepresidents de l'associació qui ha rebatut de forma pública en una altra entrevista al seu president. Xavier Marín, secretari d'organització de SCC, ha afirmat que "si la majoria constitucionalista té clar que Espanya no pot ser trossejada cal prohibir als partits que cridin a la ruptura".





En una entrevista a 'Vozpópuli', ha sostingut que l'article 2 de la Constitució estableix la indissoluble unitat de l'Estat, pel que creu això s'ha de reflectir en les eleccions.





"Aquí hi ha alguna cosa que no quadra: o traiem l'article dos de la Constitució, que no es va a moure, o un partit independentista no pot trucar a la independència perquè no és possible", ha argumentat.





SALVAR L'INDEPENDENTISME DE SI MATEIX?





Aquestes paraules, que contracten amb el pactisme demostrat per Costa, demostren que no hi ha una línia clara a seguir per part del constitucionalisme en l'escenari actual. De moment, Marín ha assegurat que la posició de Costa no està consensuada dins de l'entitat per salvar les contradiccions.





El vicepresident ha considerat que són pròpies d'una persona de consens com és Costa, tot i que ha deixat clar que no és una posició transversal: "Això no pot ser una postura de SCC, com no és la meva. El que està passant a Catalunya és fruit de tolerar una cosa i la contrària".





El debat de fons és si el constitucionalisme ha d'ajudar a l'independentisme a salvar-se de si mateix o, per contra, ha de mantenir una actitud de fermesa davant del separatisme. La recol·locació dels actors polítics després de la sentència del 'procés' té en suspens a una entitat que agrupa membres de Podem, PSC, PP, Ciutadans i Vox, partits amb punts de vista molt divergents més enllà d'estar en contra de la secessió de Catalunya.





Per exemple, el diputat de Ciutadans al Parlament Nacho Martín Blanco ha criticat la nova estratègia de Societat Civil Catalana (SCC) expressada pel seu president i ha defensat que "des d'una entitat constitucionalista s'espera una oposició frontal a les tesis nacionalistes i separatistes".