Societat Civil Catalana tendeix la mà al separatisme

Les paraules conciliadores del president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, en una entrevista amb Europa Press el passat diumenge han caigut molt malament entre les bases de l'entitat constitucionalista.





Durant l'entrevista, Sánchez Costa proposava estendre la mà a l'independentisme tractant de veure què havia de positiu en aquell moviment tant per a Catalunya com per al conjunt d'Espanya.





"No pots dir 'no' a dos milions de persones", va afirmar de forma gràfica, provocant el malestar d'alguns simpatitzants que consideren aquest gest com una renúncia a plantar cara contra l'independentisme.









El posicionament de Sánchez Costa coincideix amb el de Josep Ramon Bosch --una de les noves incorporacions de la Lliga, el partit catalanista que està preparant Manuel Valls-- que ha demanat a l'Estat ser "generós" amb els líders del procés jutjats pel Tribunal Suprem.





L'intent de SCC per temperar la calor del debat polític a Catalunya no senti bé en un sector del moviment antiindependentista, que durant els últims anys s'ha sacrificat, en ocasions en solitud i sense empara institucional, per desmuntar l'argumentari del separatisme i conscienciar una part dels catalans dels mals del "procés".





La "entesa" que Sánchez Costa proposa entra en conflicte amb la línia dura d'aquest sector. Personalitats com la diputada al Parlament de Ciutadans, Noemí de la Calle, l'exeurodiputada Teresa Giménez Barbat, o el president de S'ha Acabat!, Josep Lago, han mostrat en públic el seu rebuig al canvi de rumb de Societat Civil.