La Fiscalia Anticorrupció assegura que en el grup BFA-Bankia va haver una estratègia interna per obstaculitzar la tasca de l'auditor extern i que no afloressin determinats deterioraments en els comptes de l'exercici 2011.









La fiscal Carmen Launa ha continuat exposant els motius pels quals ha afegit a la seva acusació en el judici per la sortida a borsa de Bankia el delicte de falsedat comptable, centrant-se aquest dimarts en els comptes de l'exercici 2011 formulades al març de 2012 i que van ser objecte de reformulació dos mesos després.





Aquests comptes van ser presentades per l'exinterventor general Sergio Durá davant els consells d'administració de BFA i Bankia i els membres dels seus comitès d'auditoria i compliment.

Segons Launa, Durá va coordinar, juntament amb el director d'auditoria interna Miguel Ángel Soria, l'obstaculització de la tasca d'auditoria per retardar l'aportació d'informació requerida per l'auditor extern Francisco Celma i dilatar així l'aflorament d'uns deterioraments "que coneixien perfectament per que no fossin objecte de registre en els comptes formulats al març de 2012".





Segons Launa, aquesta "estratègia" va ser dissenyada per ocultar l'aflorament d'uns deterioraments latents des de la constitució del Sistema Institucional de Protecció (SIP) que va donar lloc al grup BFA-Bankia que posteriorment, després de la reformulació, van provocar que les pèrdues consolidades de BFA el 2011 passessin de 30 milions a 4.952 milions d'euros, i que el benefici de 309 milions de Bankia es convertís en pèrdues de 2.979 milions d'euros.





La fiscal ha relatat que hi havia una necessitat de provisions a 31 de desembre de 2011 de 1.484.000 d'euros a Bankia i 700 milions en BFA.





Durant el seu testimoni, l'inspector José Antonio Delgado va comentar que l'interventor general va reconèixer durant una reunió que "havien detectat aquesta situació" i que a més els inspectors del Banc d'Espanya els traslladaven en reunions setmanals que hi havia un dèficit de 2.000 milions d'euros, per el que "eren coneixedors" i demanaven que es reconegués parcialment i al llarg del temps, de manera fraccionada.





Finalment, aquests deterioraments no van ser inclosos en els comptes de 2011 formulades en març de 2012, sinó que es van recollir en la reformulació de maig. "53.123 actius adjudicats de 294 participades no es deterioren sobtadament en uns dies de desembre de 2011, els deterioraments eren previs", ha sostingut la fiscal.





AMPLIACIÓ DE ACUSACIÓ





La Fiscalia Anticorrupció va elevar el passat mes de juliol les penes que demanava inicialment per delicte d'estafa a inversors i, a més, va afegir el de falsedat comptable pels comptes de Bankia i BFA de l'exercici 2011, de manera que el nombre de persones a les que acusa es va incrementar des quatre fins a quinze.





Segons va explicar Launa, la pràctica totalitat dels fets en el seu escrit de conclusions inicials ha quedat acreditada i, després d'escoltar els acusats, testimonis i perits, el Ministeri Públic s'ha vist "obligat" a introduir nous matisos.





Per això, finalment ha demanat una condemna de vuit anys i mig de presó (cinc i mig per estafa i tres per falsedat comptable) per a l'expresident de Bankia Rodrigo Rato, de cinc anys per estafa per l'exvicepresident José Luis Olivas, de sis anys (quatre per estafa i dos per falsedat comptable) per a l'exconseller de Bankia José Manuel Fernandez Norniella i d'un any i mig per falsedat comptable per a l'exconseller delegat Francisco Verdú Pons.





A més, per considerar-los "cooperadors necessaris" del delicte d'estafa a inversors, la Fiscalia ha sol·licitat dos anys de presó per al soci auditor de Deloitte, Francisco Celma, i dos anys i mig per a l'exdirector general financer i de riscos de Caja Madrid i de Bankia Ildefons Sánchez Barcoj.





La Fiscalia també ha demanat condemnes de dos anys cadascun per falsedat comptable per a l'exinterventor de Bankia Sergio Durá i l'exdirector d'auditoria interna de Bankia Miguel Ángel Soria Navarro.





Quant als membres del comitè d'auditoria de Bankia i BFA, als quals va acusar també per falsedat comptable, el Ministeri Públic ha sol·licitat condemnes d'un any de presó, substituïble per multa, per als exconsellers Mercedes Rojo Izquierdo (BFA), Araceli Mora (Bankia), Pedro Bedía (BFA), Remigio Pellicer (BFA) i José Rafael García Fuster (BFA).





Pel que fa als presidents d'aquests comitès, l'exministre del PP Ángel Acebes (BFA) i Alberto Ibáñez (Bankia), per la seva major grau de responsabilitat, les penes que ha reclamat són d'un any i mig de presó cadascun, que alternativament si es considera que el delicte de falsedat comptable va ser en grau de temptativa podrien reduir a nou mesos de presó.