La Fiscalia eleva la pena per Rato a 8 anys per estafa i frau en el cas Bankia

La Fiscalia Anticorrupció ha ampliat la seva acusació en el judici per la sortida a borsa de Bankia que se celebra a l'Audiència Nacional de San Fernando d'Henares (Madrid) en considerar que hi va haver delicte de falsedat comptable, de manera que la pena per a l'expresident Rodrigo Rato ha ascendit a vuit anys.





Així ho ha anunciat la fiscal Carmen Launa a l'inici de la sessió d'aquest dilluns, en què ha donat començament a la fase de conclusions finals.









La Fiscalia ha elevat les penes per a l'expresident de Bankia Rodrigo Rato, l'exvicepresident José Luis Olivas i l'exconseller de Bankia José Manuel Fernandez Norniella, mentre que l'exconseller delegat Francisco Verdú Pons l'ha absolt del delicte d'estafa a inversors que li va imputar a un primer moment, però l'ha acusat de falsedat comptable.





D'aquesta manera, sol·licita per a Rato vuit anys de presó, davant els cinc anys i sis mesos que demanava per estafa a inversors, als quals ha sumat tres anys per falsedat comptable.





Així mateix, demana cinc anys de presó per Olives (davant de quatre antriores), entre cinc i sis per Norniella (davant tres anteriors) i entre nou mesos i un any i mig per Verdú Pons (enfront de dos anys i set mesos anteriors) .





La Fiscalia únicament acusava aquestes quatre persones en un principi, de les 34 que s'asseuen a la banqueta, però finalment ha ampliat el seu escrit final i ha acusat també l'exdirector general financer i de riscos de Caja Madrid i de Bankia Ildefons Sánchez Barcoj, per al qual demana dos anys i mig; al soci auditor de Deloitte Francisco Celma (sol·licita dos anys de presó); l'exinterventor de Bankia Sergio Durá (entre un i dos anys), i l'exdirector d'auditoria interna de Bankia Miguel Ángel Soria Navarro (entre un i dos anys).





Així mateix, ha acusat els exconsellers Alberto Ibáñez (demana per a ell entre nou mesos i un any i mig de presó), Araceli Mora (un any substituïble per multa), Miguel Ángel Acebes (entre nou mesos i un anys i mig), Pedro Bedía (un any de presó substituïble per multa), Remigio Pellicer (un any substituïble per multa) i José Rafael García Fuster (un any substituïble per multa).





Launa ja va advertir durant el període de qüestions prèvies de la possibilitat d'endurir la seva acusació definitiva i incloure el delicte de falsedat comptable en el tram final del procediment, i així ho ha fet finalment.