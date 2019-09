Vox no subscriu el pacte contra violència masclista a Madrid

El Grup Municipal de Vox a Madrid ha anunciat que no subscriurà el pacte municipal contra la violència masclista perquè suposa "la culpabilització prèvia d'una part de la societat".









El delegat de Famílies, Igualtat i Benestar Social, Pepe Aniorte, s'està reunint aquests dies amb tots els grups polítics amb presència a l'Ajuntament de Madrid per assolir aquest acord comú en contra de la violència de gènere.





El grup capitanejat per Javier Ortega Smith ha mostrat el seu rebuig a l'acord, que suposa una rèplica del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, "subscrit per tots els partits polítics a excepció de Vox", recorden en un fil de Twitter. Ja han avançat que no signarien aquest acord programàtic a l'Ajuntament perquè "representa la culpabilització prèvia d'una part de la societat".





Afegeixen que el pacte "relega a l'oblit la violència exercida sobre homes, ancians i menors presentant una bateria de mesures pensades exclusivament per a la violència exercida contra la dona".





Entre els arguments que donen en Vox pel 'no' hi ha la inclusió de mesures que "clarament suggereixen la intervenció de lobbies de gènere perpetuant un negoci sustentat sobre la xacra de la violència".





La seva resposta passa per "un gran Pacte contra la Violència Intrafamiliar" que "protegeixi a tots els madrilenys per igual, que no victimitzi ni culpabilitzi cap ciutadà discriminant per raó de sexe o edat, tal com marca la Constitució".