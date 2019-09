L'informe de l'autòpsia a Ochoa es farà públic aquest divendres

L'equip forense encarregat d'analitzar el cadàver de Blanca Fernández Ochoa ha conclòs la seva tasca. S'espera que el divendres 6 s'anunciï el resultat de l'examen forense, perquè l'equip científic està esperant als resultats del test d'ADN per a confirmar la identitat del cadàver.





De moment, s'ha conegut que al costat del cos d'Ochoa hi havia medicaments basats en liti, d'ús freqüent en casos de depressió.

Fonts de la investigació van confirmar després de la troballa del cadàver que aquest presentava una forta contusió al cap. No obstant això, no ha volgut avançar cap possible causa de l'òbit de l'exesportista.









Un gos policia va trobar aquest dimecres el cadàver a la zona del pic de la Peñota de Cercedilla, on les forces policials i d'emergència feia dies buscant a la exesquiadora.